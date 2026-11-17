Giải trí

Vĩnh Thụy vừa gây sốt khi xuất hiện tại buổi khai trương một studio ở TP.HCM. Điều khiến netizen chú ý không chỉ là sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng, mà còn là phong thái tự tin khi nam siêu mẫu tự lái chiếc Range Rover sang chảnh đến tham dự. Ở tuổi 37, anh vẫn giữ được phong độ đỉnh cao với gương mặt góc cạnh, điển trai, dù diện trang phục cực kỳ đơn giản chỉ với áo sơ mi trắng và quần jeans.

Netizen được một phen 'rần rần' vì diện mạo hiện tại của Vĩnh Thụy nhìn chững chạc và trưởng thành hơn xưa. Nhiều bình luận khen ngợi anh là 'cực phẩm', 'đẹp điên đảo' và tiếc nuối khi một gương mặt nam tính thế này lại chọn cách rời xa ánh đèn sân khấu. Có người còn thắc mắc tại sao anh không tiếp tục đóng phim hay đi diễn, vì thực sự là visual này đặt vào đâu cũng đúng.

Cuộc sống bí ẩn sau đám cưới fairytale

Sự tò mò của công chúng càng tăng cao khi nhìn lại hành trình 'biến mất' của Vĩnh Thụy sau khi kết hôn. Tháng 10/2023, anh tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM và sau đó là một tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt vào tháng 12 cùng năm. Bạn đời của anh là Thúy, một cô gái không hoạt động trong showbiz, từng du học tại Singapore trước khi về Việt Nam kinh doanh. Thúy được biết đến là con gái của một gia đình kinh doanh bất động sản tại Đà Lạt.

Đáng nói là Vĩnh Thụy rất khéo léo trong việc bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Ngay cả khi công khai chuyện tình cảm, anh cũng hiếm khi chia sẻ ảnh rõ mặt bạn gái, và sau đám cưới vẫn giữ nguyên cách này. Những tấm hình hiếm hoi đăng tải thường chỉ là bóng lưng hoặc bàn tay, hoặc khéo léo che đi gương mặt của bà xã.

'Ở ẩn' đúng nghĩa, rời xa showbiz để kinh doanh

Không chỉ giấu vợ, Vĩnh Thụy gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí trong vài năm trở lại đây. Nam siêu mẫu không còn xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn, các chương trình truyền hình hay sự kiện showbiz mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.

Sự 'biến mất' này thể hiện rõ nhất qua các kênh mạng xã hội. Fanpage và tài khoản TikTok của anh đã dừng cập nhật từ năm 2023. Ngay cả Facebook cá nhân với khoảng 208K người theo dõi cũng không còn hoạt động thường xuyên. Lần cuối cùng anh đăng bài là vào tháng 1/2026 với hình ảnh gia đình có vợ và con trai, nhưng tất nhiên, gương mặt của hai thành viên này vẫn được anh che khéo.

Trước đó, vào năm 2025, anh chỉ chia sẻ một vài nội dung ngắn gọn liên quan đến sân pickleball và hình ảnh cá nhân chúc mừng năm mới. Có vẻ như Vĩnh Thụy thực sự muốn tận hưởng cuộc sống bình lặng, tránh xa sự ồn ào của giới giải trí.

Từ siêu mẫu đình đám đến doanh nhân kín tiếng

Để hiểu vì sao sự trở lại này lại gây sốt, hãy nhìn lại thời kỳ đỉnh cao của Vĩnh Thụy. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16-17 tuổi, sở hữu lợi thế chiều cao từ 1m85 đến 1m88 cùng gương mặt lai Việt, Hoa và Pháp đầy ấn tượng.

Năm 2009, anh ghi dấu ấn với giải Bạc tại Siêu mẫu Việt Nam, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Mister International, lọt Top 15 chung cuộc và giành giải Người mẫu được yêu thích nhất. Đến năm 2014, anh được vinh danh là Người mẫu xuất sắc châu Á. Năm 2016, anh đảm nhận vai trò host của The Face Vietnam mùa đầu tiên, tiếp tục mở rộng độ nhận diện với khán giả truyền hình.

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật của Vĩnh Thụy thưa dần trong những năm sau đó. Anh từng chia sẻ muốn tập trung hơn cho công việc kinh doanh, đồng thời không còn xem nghệ thuật là con đường duy nhất để phát triển sự nghiệp. Đến nay, dù không còn xuất hiện dày đặc, nhưng mỗi lần 'lộ diện' là một lần anh khẳng định đẳng cấp visual không tuổi của mình.