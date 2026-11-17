Giải trí

Tối 14/11, Amee xuất hiện tại đại nhạc hội trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Cô xuất hiện sau gần một năm ít hoạt động âm nhạc. Trong buổi diễn, Amee chọn trang phục tông hồng với phong cách ngọt ngào, nữ tính để thu hút sự chú ý của người xem.

Để khuấy động không khí, nữ ca sĩ đã mang đến một loạt các ca khúc quen thuộc, từng nhận được nhiều sự yêu thích như Tình bạn diệu kỳ, Ưng quá chừng và Sao anh chưa về nhà. Thế nhưng, thay vì những lời khen, màn trình diễn của Amee lại trở thành tâm điểm của những cuộc bàn luận trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Threads, thu hút hàng nghìn bình luận và hàng trăm nghìn lượt xem.

Nghi vấn 'hát nhép' từ những clip cận cảnh

Sự tranh cãi bắt nguồn từ những đoạn video quay cận cảnh màn biểu diễn của Amee. Một bộ phận khán giả cho rằng khẩu hình của cô không hề khớp với âm thanh phát ra từ loa. Có những lúc Amee bỏ micro, không hát một số câu, nhưng phần lời bài hát vẫn vang lên một cách trơn tru.

Bên cạnh đó, việc nhạc nền lấn át hoàn toàn giọng hát trực tiếp ở một số đoạn cũng khiến người xem đặt dấu hỏi lớn về việc liệu ca sĩ có đang hát nhép hay không.

Phản ứng gay gắt từ người xem

Cách biểu diễn của Amee vấp phải nhiều ý kiến phê bình quyết liệt. Dưới các video, khán giả không ngần ngại đặt ra những câu hỏi như: "Miệng không động đậy luôn" hay "Đi hát nhưng còn không buồn nhép luôn". Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ trông rất mất tập trung và thể hiện sự hời hợt, thậm chí là thiếu tôn trọng khán giả khi lên sân khấu với một phần trình diễn thiếu sự đầu tư.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít ý kiến bênh vực Amee. Những người này cho rằng cô chỉ đang dành nhiều sự tập trung hơn cho phần biểu cảm, thực hiện các động tác vũ đạo và tương tác với người xem thay vì quá chú trọng vào việc thể hiện ca khúc.

Hiện tại, Amee vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước những ý kiến trái chiều từ phía công chúng.

Câu chuyện cũ về khả năng hát live

Thực tế, đây không phải lần đầu Amee gặp rắc rối với những phản hồi tiêu cực về giọng hát. Trước đây, dù luôn được khen ngợi về ngoại hình sáng sân khấu và phong cách đáng yêu, nhưng khả năng hát live của cô thường xuyên là chủ đề gây bàn tán. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nhạc nền cũng là điều mà cư dân mạng thường nhắc đến mỗi khi cô xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Bối cảnh sau khi rời ST.319

Amee tên thật là Trần Huyền My, sinh năm 2000. Cô bắt đầu gia nhập ST.319 Entertainment từ năm 15 tuổi và chính thức ra mắt vào năm 2019 sau một quá trình đào tạo. Với hình ảnh trong trẻo và màu sắc Pop trẻ trung, cô nhanh chóng sở hữu nhiều ca khúc hit và thu hút sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động âm nhạc của Amee trầm lắng hơn rõ rệt. Vào ngày 2/12/2025, cô thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó và chuyển sang hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của một công ty mới. Chính khoảng thời gian ít hoạt động sau đó đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc cô "mất tích" trong một thời gian dài trước khi quay lại với sự kiện vừa qua.