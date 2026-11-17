Giải trí

Chi Pu và Tam Triều Dâng vừa khiến cõi mạng xôn xao khi cùng xuất hiện trong một khung hình tại buổi ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc. Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai mỹ nhân đụng độ trên thảm đỏ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến khán giả thích thú trước màn so kè nhan sắc với hai phong cách đối lập hoàn toàn.

Hai thái cực nhan sắc trên thảm đỏ

Chi Pu chọn cho mình phong cách gợi cảm và trưởng thành với thiết kế váy đen ôm sát, khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Nữ ca sĩ kết hợp cùng mái tóc dài buông tự nhiên và lối trang điểm sắc sảo, duy trì thần thái tự tin, cuốn hút đúng chất thời trang táo bạo mà cô vốn theo đuổi.

Ngược lại, Tam Triều Dâng lại ghi điểm bởi vẻ ngoài nữ tính, trong trẻo. Nữ diễn viên diện chiếc váy đỏ cổ yếm ôm sát, điểm xuyết chi tiết phối ren ở chân váy, tạo nên diện mạo rực rỡ giữa không gian thảm đỏ. Với kiểu tóc ngắn được tạo kiểu nhẹ nhàng cùng lớp trang điểm tôn lên các đường nét trên gương mặt, cô mang đến hình ảnh trẻ trung và ngọt ngào.

Khi đặt hai người cạnh nhau, sự tương phản càng trở nên rõ rệt. Nếu Chi Pu gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ thì Tam Triều Dâng lại thu hút bởi nét tươi tắn, trong sáng. Chính sự khác biệt này đã tạo nên hai màu sắc nhan sắc riêng biệt, khiến màn đọ sắc trở nên thú vị hơn trong mắt người xem.

Hành trình từ hot girl đến nghệ sĩ đa năng của Chi Pu

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, Chi Pu bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 2009 sau khi lọt Top 20 Miss Teen Việt Nam. Từ xuất phát điểm là một hot girl Hà thành, cô dần lấn sân sang diễn xuất với những dự án như 5S Online, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn và Chị Chị Em Em.

Đến năm 2017, Chi Pu tạo bước ngoặt khi chuyển sang ca hát với sản phẩm Từ hôm nay, dù thời điểm đó cô phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về khả năng âm nhạc. Tuy nhiên, sau nhiều năm kiên trì, cô đã xây dựng thành công hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng. Đặc biệt, năm 2023, việc lọt Top 6 chung cuộc chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc đã giúp tên tuổi cô vươn xa hơn ra thị trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hoạt động tại cả Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Đến năm 2026, Chi Pu tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi tham gia sáng lập và điều hành công ty giải trí C-Global Entertainment, song song với các kế hoạch phát triển âm nhạc và hỗ trợ nghệ sĩ trẻ.

Nỗ lực thoát mác sao nhí của Tam Triều Dâng

Với Tam Triều Dâng, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình từ khi còn rất nhỏ. Tên tuổi của cô gắn liền với các bộ phim như Chuyện Làng Bè và đặc biệt là vai cô bé Cà Ri trong Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, giúp cô trở thành một trong những diễn viên nhí được yêu thích thời bấy giờ.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô không hề bằng phẳng. Tam Triều Dâng từng có quãng thời gian tạm ngưng hoạt động để ưu tiên cho việc học tập và giải quyết những biến cố trong gia đình ngay lúc đang có nhiều cơ hội phát triển.

Khi trở lại màn ảnh, nữ diễn viên nỗ lực thay đổi hình ảnh để đảm nhận những vai diễn trưởng thành hơn. Những dự án như Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang và gần đây nhất là Vì Mẹ Em Phán Chia Tay đã giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất và dần thoát khỏi hình ảnh sao nhí năm xưa.

Có thể thấy, dù đi theo hai hướng đi khác nhau — một người mở rộng sang ca hát, kinh doanh, một người kiên trì với diễn xuất — thì cả Chi Pu và Tam Triều Dâng đều cho thấy sự nỗ lực bền bỉ để đạt được thành công hiện tại.