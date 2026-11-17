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Tại buổi giao lưu cùng đoàn phim Trại giam hạnh phúc hôm 17/11, Tiến Luật lần đầu chia sẻ về hai con gái song sinh của mình. Anh thừa nhận từng lo lắng trước quyết định sinh thêm con, nhưng giờ đây cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực khi gánh vác trách nhiệm mới ở tuổi ngoài 40.

Thực ra, hai bé Jolie và Jency đã từng xuất hiện trong bộ ảnh gia đình mà Thu Trang đăng dịp Tết Nguyên đán 2026, đứng cạnh anh trai Andy. Sau đó, cặp đôi cũng chăm khoe ảnh, video đưa các con đi chơi, về quê hái dừa, đi học mầm non, làm lồng đèn Trung thu hay tập bơi ở Phú Quốc. Tuy nhiên, vợ chồng nghệ sĩ từ chối trả lời các câu hỏi liên quan, chưa công bố ngày sinh cũng như thông tin của hai bé.

Hành trình từ "sợ" đến "nghiện" con

Trên trang cá nhân, Tiến Luật không ngần ngại bày tỏ tình cảm với hai con gái. Giữa tháng 10, anh viết một bài gửi các con gái, dặn hai con khi lớn hãy chọn người biết quan tâm cả những sở thích nhỏ của bạn đời. Anh kể khi hai bé mới chào đời, anh không dám bế vì sợ mạnh tay làm con đau, nay cả hai bé đều thích bám bố.

Nhìn lại thì mong muốn có con gái của hai vợ chồng đã có từ nhiều năm trước. Năm 2020, Thu Trang từng muốn sinh thêm nhưng Tiến Luật không đồng ý vì xót vợ vất vả khi mang bầu bé Andy. Đến tháng 4/2023, nữ diễn viên tiết lộ cả hai đã sang Thái Lan làm thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm từ giữa năm 2022, nhưng tạm gác lại để hoàn thành phim Con Nhót mót chồng.

Cú "thả thính" gây lú từ một năm trước

Nhớ lại tháng 4/2025, giữa lúc dân tình râm ran tin đồn Thu Trang mang thai, Tiến Luật từng đăng status Có hai đứa con gái cũng vui. Lúc đó, người thì bảo anh đang úp mở tin vui, kẻ lại nghĩ đây chỉ là một câu đùa quen thuộc của nam diễn viên.