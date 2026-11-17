Giải trí

Đỗ Hoàng Hiệp sẽ góp mặt trong Concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là sự kiện quy mô lớn với sự tham gia của 50.000 khán giả, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc bồi hồi và xúc động khi được đứng trong hàng ngũ nghệ sĩ của chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị thực hiện.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn này, Đỗ Hoàng Hiệp đang dồn nhiều tâm huyết vào một tiết mục được đầu tư công phu. Anh khẳng định sẽ trung thành với tinh thần cốt lõi là nhạc rock, nhưng điểm nhấn đặc biệt lần này chính là sự giao thoa âm nhạc khi kết hợp cùng một ca sĩ người Tây Nguyên. Theo nam ca sĩ, sự giao thoa này sẽ mang lại làn gió khác biệt.

Cách Đỗ Hoàng Hiệp chuẩn bị cho tiết mục bùng nổ

Để mang đến một màn trình diễn ấn tượng, Đỗ Hoàng Hiệp thực hiện quy trình chuẩn bị tập trung vào cả kỹ thuật lẫn cảm xúc. Đầu tiên, anh tập trung trau dồi cách hát và tư duy xử lý bài hát. Mục tiêu của nam rocker là truyền tải một ngọn lửa mạnh mẽ, mang tinh thần yêu nước và bùng cháy hết mình để có thể chạm đến trái tim của tất cả mọi người xem.

Góc nhìn về sự giao thoa thế hệ và văn hóa

Khi đứng chung sân khấu với nhiều thế hệ nghệ sĩ, Đỗ Hoàng Hiệp coi âm nhạc là cầu nối quan trọng để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Anh dành lời khen cho các nghệ sĩ trẻ hiện nay khi đánh giá họ rất tài năng, biết cách tiếp nối và phát triển văn hóa dân tộc.

Nam ca sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của cội nguồn khi dẫn lại câu nói nổi tiếng của NSND Tự Long. Đỗ Hoàng Hiệp tin rằng nếu không hướng về cội nguồn, nghệ sĩ sẽ không có gì cả. Anh cho rằng âm nhạc Việt Nam còn rất nhiều mảng miếng để khai thác từ thiên nhiên, con người và đất nước, điều này sẽ tạo động lực để tinh thần Việt Nam vươn ra bạn bè năm châu.

Chiến lược làm mới mình để chạm tới Gen Z

Sau những dấu ấn tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Đỗ Hoàng Hiệp đang nỗ lực tìm cách kết nối gần hơn với cộng đồng khán giả Gen Z. Dù nhạc rock luôn nằm trong tim, nhưng anh nhận ra nghệ sĩ cần biết làm mới chính mình để không bị tụt hậu trước sự phát triển của thị trường âm nhạc Việt Nam.

Hiện tại, nam ca sĩ đang thực hiện một dự án âm nhạc mới đã đi được 3/4 chặng đường. Cách anh tiếp cận khán giả trẻ là giữ vững chất Rock đặc trưng nhưng pha trộn tinh tế với các thể loại khác như R&B và ballad. Đây được coi là cách tự nhiên nhất để anh thu hẹp khoảng cách với thế hệ trẻ.

Với định hướng luôn tiến về phía trước, Đỗ Hoàng Hiệp sẵn sàng tham gia các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc để bộc lộ những khía cạnh khác trong tâm hồn. Bên cạnh việc phát triển kỹ thuật thanh nhạc, anh muốn khai thác và làm mới những di sản âm nhạc từ cha ông để mang đến một hình ảnh mới mẻ hơn cho công chúng trong thời gian tới.

Đỗ Hoàng Hiệp nhắn nhủ khán giả của “Muôn sắc Việt Nam” hãy luôn đoàn kết, đồng lòng tôn vinh vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam.