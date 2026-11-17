Giải trí

Phương Oanh vừa đăng tải video ghi lại hành trình đưa hai con sang Hàn Quốc trải nghiệm. Trong những hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, cùng hai bé tận hưởng những khoảnh khắc thú vị tại xứ sở kim chi. Cô còn hài hước gọi hai con là những "bạn diễn nhí" và viết: "Rất là trộm vía với sự hợp tác nhiệt tình từ hai bạn diễn nhí của mẹ".

Cư dân mạng 'đổ gục' trước sự đáng yêu của các bé

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội với hơn 112.000 lượt tương tác và gần 3.400 lượt thảo luận. Đa số khán giả không chỉ dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên mà còn bày tỏ sự thích thú trước hai em bé. Nhiều người nhận xét các bé rất ngoan, hợp tác với mẹ và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhỏ này.

Đáp lại tình cảm của mọi người, Phương Oanh để lại một bình luận đầy suy ngẫm: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống, làm việc, xinh đẹp và yêu thương, mọi người nhỉ?". Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả: "Ba mẹ con cháu cảm ơn những yêu thương, ngọt ngào của mọi người ạ".

Thông điệp này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn. Nhiều người cho rằng đây chính là cách Phương Oanh đối diện với những biến động trong cuộc sống: chọn bước tiếp, chăm sóc bản thân, làm việc và dành trọn tình yêu cho những người thân yêu.

Bước chuyển mình trong lối sống

Trước khi trải qua biến cố cá nhân, Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, sau những ồn ào đời tư, cô dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và gần như vắng bóng trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian.

Thời gian gần đây, Phương Oanh có dấu hiệu cởi mở hơn với công chúng. Thay vì chia sẻ về công việc hay các hoạt động giải trí, cô tích cực đăng tải video nấu ăn, những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày và cuộc sống bên hai con. Sự thay đổi này khiến khán giả cảm thấy một Phương Oanh gần gũi, vui vẻ và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Có thể thấy, sau những thăng trầm, Phương Oanh không còn quá chú trọng vào sự chú ý của đám đông mà hướng đến những niềm vui giản dị. Quyết định dành thời gian đồng hành, chăm sóc và tạo kỷ niệm cùng hai con dường như đang mang lại cho cô nguồn hạnh phúc đáng quý. Những hình ảnh ba mẹ con vui vẻ bên nhau cho thấy cô đang nỗ lực tận hưởng hiện tại, đúng như tinh thần dù chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.