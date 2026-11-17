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Chiều 14/11 tại TPHCM, Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả khi xuất hiện tại sự kiện khởi động Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026. Trong bộ áo dài trang trọng, nữ ca sĩ 38 tuổi khoe nhan sắc mặn mà và chính thức được công bố là người đồng hành cùng giải thưởng năm nay.

Hoàng Thùy Linh là một nữ ca sĩ và diễn viên, từng gây tiếng vang lớn với bản remix ca khúc See Tình. Cô khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên tại Đài Truyền hình Việt Nam và từng là trưởng nhóm, ca sĩ chính của nhóm nhạc Thiên Thần.

Từ những chuyến đi theo chân cha mẹ

Chia sẻ về niềm đam mê với văn hóa dân gian, Hoàng Thùy Linh cho biết tình yêu này đã được hình thành từ sớm thông qua những chuyến đi biểu diễn cùng cha mẹ thuở nhỏ. Vì cả cha và mẹ đều là nghệ sĩ đoàn văn công, cô có cơ hội theo chân họ đi qua nhiều vùng miền khác nhau. Chính những trải nghiệm này giúp cô dần làm quen với tiếng đàn bầu, âm thanh của các nhạc cụ dân tộc cùng những điệu múa dân gian.

Nhìn lại hành trình này, cô kể rằng lúc nhỏ chỉ thấy văn hóa dân tộc thú vị chứ chưa thể hình dung được sau này mình sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn, đắm chìm và say mê đến mức khai thác những chất liệu ấy vào âm nhạc. Nữ ca sĩ bày tỏ sự tự hào về hành trình hiện tại, đồng thời khẳng định mình là thế hệ tiếp nối, kế thừa nhờ sự dìu dắt của các bậc tiền bối và tình yêu thương từ khán giả.

Hành trình khám phá di sản

Với vai trò người đồng hành của Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026, Hoàng Thùy Linh không chỉ xuất hiện tại sự kiện mà còn tham gia loạt phim tài liệu Lễ hội Việt Nam, dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 22/11. Để chuẩn bị, cô đã trực tiếp đến nhiều địa phương, dự các lễ hội vùng miền và lắng nghe những người gìn giữ các nghi lễ, phong tục kể lại những câu chuyện văn hóa.

Hoàng Thùy Linh ví mình như một "đứa trẻ rón rén" khi tiếp thu kiến thức trong quá trình đắm chìm vào vẻ đẹp di sản khắp mọi miền. Theo cô, những trải nghiệm thực tế này sẽ trở thành hành trang quý giá cho cả đời sống cá nhân lẫn công việc nghệ thuật sau này.

Kết nối di sản với sáng tạo đương đại

Tinh hoa Việt là giải thưởng văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc gia được khởi xướng từ năm 2025. Mùa giải 2026 lần này gắn liền với định hướng triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại buổi họp báo, các lãnh đạo ban ngành nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, nhận định việc kết hợp sáng tạo nghệ thuật với công nghệ sẽ giúp công chúng tiếp cận di sản qua những hình thức mới và giới thiệu bản sắc Việt Nam ra thế giới. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho rằng việc tôn vinh các dự án mang bản sắc dân tộc sẽ khuyến khích giới trẻ sử dụng nền tảng truyền thông để kể câu chuyện văn hóa theo cách hấp dẫn và gần gũi hơn.

Với thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến”, giải thưởng năm nay có 18 giải chia làm 4 nhóm: Tinh hoa Âm nhạc, Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực, Tinh hoa Lan tỏa và giải đặc biệt Tinh hoa Cống hiến. Ban tổ chức nhận đề cử từ ngày 14/11 đến hết ngày 15/12, dự kiến công bố danh sách chính thức vào ngày 9/1/2027 và trao giải trong tháng 2/2027.