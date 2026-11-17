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Tiểu Vy vừa chính thức trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Lần này, nàng hậu tạm biệt những bộ cánh lộng lẫy thường thấy để hóa thân thành Mai, một cô công nhân làm việc tại bộ phận phân phát thực phẩm của một nông trường bò sữa. Nhân vật Mai được xây dựng với tính cách hoàn toàn khác biệt: xông xáo, tháo vát, bộc trực và đôi khi có phần bốc đồng.

Trung tâm của câu chuyện là tình cảm đơn phương mà Mai dành cho Trâu, một chàng công nhân do nam ca sĩ Nguyễn Hùng thủ vai. Tuy nhiên, thực tế lại chẳng hề màu hồng khi trái tim của Trâu không hướng về Mai. Trâu vốn là một chàng nông dân nghèo, vì muốn cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn mà chấp nhận nhiệm vụ đánh cắp công thức sữa bí mật. Trong quá trình tiếp cận San (do Ngọc Xuân thủ vai) - con gái ông chủ trang trại và cũng là người tạo ra công thức sữa, Trâu đã dần nảy sinh tình cảm thật lòng với cô gái này.

Sự xuất hiện của San khiến mối quan hệ giữa Mai và Trâu trở nên cực kỳ phức tạp. Từ một cô gái luôn hết lòng quan tâm, chăm sóc người mình thương, Mai buộc phải chứng kiến người mình yêu lại dành tình cảm cho một người khác. Điều này khiến Mai không giấu được sự ghen tuông, cảm thấy tổn thương và quyết tâm làm rõ tình cảm của đối phương.

Đỉnh điểm cho sự chuyển biến cảm xúc từ hy vọng đến thất vọng và tức giận chính là phân đoạn Mai thẳng tay tát Trâu ngay trước mặt mọi người. Trong cảnh quay này, Mai liên tục chất vấn đối phương với những câu hỏi đầy uất ức: "Tại sao anh đối xử như thế với em? Em đã làm gì sai với anh?".

Để có được phân cảnh đầy cảm xúc này, ê-kíp cho biết họ đã thực hiện quay khoảng năm lần. Nguyễn Hùng chia sẻ rằng chính cú tát đầu tiên của Tiểu Vy là lần có lực và mang lại cảm giác chân thật nhất. Về phía Tiểu Vy, nàng hậu thú nhận bản thân gặp không ít khó khăn vì ngoài đời cô không quen đánh người, cộng thêm việc bạn diễn quá dễ thương nên cô không nỡ ra tay mạnh.

Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Tiểu Vy và Nguyễn Hùng trong một dự án điện ảnh là điểm nhấn đáng chú ý của phim. Trong khi Tiểu Vy thể hiện hình ảnh một cô gái yêu hết lòng nhưng ngây ngô, thì Nguyễn Hùng lại vào vai Trâu với những giằng xé nội tâm giữa trách nhiệm với gia đình và tình cảm cá nhân. Trước khi thử sức với vai nam chính trong Bò Sữa Bay, Nguyễn Hùng vốn được khán giả biết đến rộng rãi qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Trong quá trình làm việc trên phim trường, cả hai diễn viên đều dành cho nhau những lời khen về thái độ chuyên nghiệp cũng như sự phối hợp ăn ý. Với Tiểu Vy, vai diễn Mai là một bước đi tiếp theo trong nỗ lực theo đuổi nghiệp diễn. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô đã từng tham gia nhiều dự án như Đảo Độc Đắc - Tử Mẫu Thiên Linh Cái, Chủ Tịch Giao Hàng, Bộ Tứ Báo Thủ và Ốc Mượn Hồn.

Với Bò Sữa Bay, Tiểu Vy có cơ hội khai thác những sắc thái cảm xúc mới, đặc biệt là nỗi đau của một cô gái khi tình cảm không được đáp lại. Bộ phim hiện đã ra rạp, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình điện ảnh của nàng hậu.