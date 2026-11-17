Giải trí

Tối 16/11, Tăng Thanh Hà đã thu hút mọi ánh nhìn khi góp mặt tại buổi công chiếu phim Trại Giam Hạnh Phúc cùng dàn sao Việt. Sau khi xác nhận sẽ trở lại với điện ảnh, cô nàng bắt đầu chăm chỉ xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện giải trí, và lần nào cũng khiến công chúng phải quan tâm đặc biệt.

Trong lần lộ diện này, Tăng Thanh Hà chọn cho mình một chiếc váy thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên sắc vóc nuột nà của một bà mẹ ba con. Điểm nhấn khiến dân tình trầm trồ chính là việc cô hiếm hoi khoe đôi chân dài miên man ngay tại sự kiện. Với diện mạo ngày càng nhuận sắc và trẻ trung, Tăng Thanh Hà đứng cạnh Trâm Anh mà không hề thấy sự chênh lệch dù thực tế cả hai cách nhau tới 9 tuổi. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét nhan sắc của chị đẹp vẫn xinh xắn và nổi bật chẳng kém gì đàn em.

Lựa chọn cuộc sống kín tiếng sau hôn nhân

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, cô gần như rút lui khỏi làng giải trí. Thay vì chạy theo hào quang, cô chọn cho mình một cuộc sống kín tiếng để tập trung xây dựng tổ ấm, dành trọn thời gian chăm sóc ba con và đồng hành cùng chồng trong các hoạt động kinh doanh.

Dù không còn đóng phim hay xuất hiện dày đặc trước truyền thông như trước, nhưng cái tên Tăng Thanh Hà chưa bao giờ giảm bớt sức hút. Mỗi khi cô cập nhật hình ảnh mới lên mạng xã hội, những chia sẻ này đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.

Phong cách sống tối giản tại biệt thự TP.HCM

Hiện tại, Tăng Thanh Hà cùng gia đình đang sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM. Dù là con dâu của một gia đình doanh nhân nổi tiếng, nhưng trên trang cá nhân, cô hiếm khi phô trương cuộc sống xa hoa. Thay vào đó, Tăng Thanh Hà theo đuổi phong cách sống tối giản, đề cao sự riêng tư và những giá trị cốt lõi của gia đình.

Những lát cắt bình dị trong cuộc sống của cô thường được chia sẻ một cách nhẹ nhàng, từ việc tự tay vào bếp nấu ăn, chăm sóc khu vườn, cắm hoa cho đến tập thể thao hay đưa các con đi du lịch. Chính sự tinh tế và không phô trương này đã tạo nên một sức hút riêng cho nữ diễn viên.

Biểu tượng nhan sắc tuổi 40 của Vbiz

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Vbiz. Điểm khiến cô luôn nổi bật trong mắt công chúng không chỉ đơn thuần là ngoại hình trẻ trung mà còn nằm ở khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng hiếm có.

Cô không chạy theo xu hướng khoe thân hay tạo scandal để giữ sức nóng, mà khiến mọi người dõi theo bằng chính cuộc sống viên mãn và phong cách tinh tế. Hình ảnh đẹp và chuẩn mực được cô gìn giữ suốt nhiều năm qua chính là câu trả lời cho sức hút bền vững của Tăng Thanh Hà.