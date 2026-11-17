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Sơn Tùng M-TP vừa gây bất ngờ khi xuất hiện trên Zach Sang Show, một podcast của MC người Mỹ Zach Sang vốn là nơi đón tiếp nhiều nghệ sĩ quốc tế. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ góp mặt trong chương trình và cũng là cuộc phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Suốt 42 phút trò chuyện, anh đã chia sẻ về hành trình hơn 13 năm làm nghề, những sản phẩm âm nhạc tạo nên tên tuổi, các màn hợp tác với Snoop Dogg, Tyga cũng như định hướng phát triển tương lai.

Với những ai còn nhớ sự cố năm 2016 khi nam ca sĩ phát âm từ "tattoo" thành "tha thu" tạo nên meme đình đám một thời, thì màn thể hiện lần này đúng là một cú lội ngược dòng. Dù thừa nhận có chút hồi hộp, nhưng Sơn Tùng cho thấy khả năng giao tiếp khá lưu loát, chủ động trả lời, diễn đạt suy nghĩ và tương tác tự nhiên với người dẫn chương trình. Khả năng nghe hiểu và phản hồi nhanh trước các câu hỏi liên tiếp của anh khiến nhiều khán giả trên mạng xã hội phải ngỡ ngàng.

Bí kíp 'vượt sướng' ngoại ngữ

Để có được sự tự tin này, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes (Mỹ), Sơn Tùng tiết lộ anh chỉ mới dành khoảng 4-5 năm để học và trau dồi ngoại ngữ. Nam ca sĩ xem tiếng Anh là công cụ quan trọng để trực tiếp kết nối với người hâm mộ quốc tế, đồng thời là cầu nối đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Thực tế, thời gian qua Sơn Tùng liên tục có những bước đi hướng ra thị trường quốc tế. Hồi tháng 5, anh phát hành ca khúc Come My Way hợp tác cùng rapper Tyga, được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đến tháng 8, nam ca sĩ có mặt tại Los Angeles để tham dự lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2026 do 88rising tổ chức và thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn về ý nghĩa bài hát cũng như dự định âm nhạc. Tiếp đó vào tháng 9, anh xuất hiện trên chuyên trang Genius với sân khấu Open Mic để live trọn vẹn Come My Way mà không có sự góp mặt của Tyga.

Hé lộ dự án tại Hàn Quốc và nghi vấn collab

Không chỉ khoe trình tiếng Anh, cuộc trò chuyện trên Zach Sang Show còn hé lộ những thông tin khiến người hâm mộ tò mò. Sơn Tùng xác nhận đang ấp ủ nhiều ca khúc chưa phát hành, trong đó có một sản phẩm đã gần như hoàn tất phần âm thanh. Đặc biệt, anh tiết lộ chuẩn bị bước vào giai đoạn ghi hình MV mới tại Hàn Quốc, dù tên bài hát và ngày ra mắt vẫn được giữ kín.

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng nhắc đến LNGSHOT - nhóm nhạc nam Hàn Quốc do Jay Park thành lập. Trước đó, Sơn Tùng từng bày tỏ sự quan tâm đến nhóm khi tham dự Head In The Clouds 2026 và mới đây còn chúc mừng LNGSHOT giành giải tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026). Việc chuẩn bị quay MV tại Hàn Quốc kết hợp với những tương tác liên tục này khiến nhiều người nghi ngờ về một màn hợp tác trong tương lai.

Bài toán khó khi tiến ra thế giới

Tuy nhiên, hành trình chinh phục quốc tế của Sơn Tùng không chỉ có màu hồng. Minh chứng rõ nhất là Come My Way, dù tạo hiệu ứng bùng nổ lúc đầu với hơn 10 triệu lượt xem sau khoảng 15 giờ và đứng thứ 2 danh sách video xem nhiều nhất toàn cầu trên YouTube trong 24 giờ, nhưng sức hút lại giảm nhiệt nhanh chóng. Bài hát này không lọt vào bảng xếp hạng Spotify toàn cầu và hiện không còn xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Điều này cho thấy sức hút ban đầu chưa thể chuyển hóa thành thành tích ổn định. Việc liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế hay hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài là những bước đi đúng hướng, nhưng chưa đủ để khẳng định vị thế toàn cầu. Nếu chọn chiến lược tập trung nhiều hơn vào khán giả quốc tế mà thu hẹp sự hiện diện tại Việt Nam, Sơn Tùng sẽ phải đối mặt với thử thách vừa xây dựng tệp fan mới, vừa phải duy trì sức hút vốn có tại quê nhà.