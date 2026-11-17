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Một đoạn clip ghi lại cảnh Phương Mỹ Chi gục khóc dưới sân khấu ngay khi đêm nhạc Dân chơi dân ca tại Hà Nội vừa kết thúc đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dù được ê kíp động viên, chủ nhân bản hit Vũ trụ cò bay vẫn tỏ ra hoài nghi và chưa thật sự hài lòng với màn trình diễn của chính mình.

Thực chất, áp lực tâm lý đến từ sự cầu toàn của Phương Mỹ Chi. Tại Hà Nội, nữ ca sĩ đã đẩy cường độ biểu diễn lên rất cao với nhiều bài nhảy và các ca khúc nối tiếp nhau gần như không nghỉ, đồng thời liên tục di chuyển xuống giao lưu với khán giả. Việc tự đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân khiến cô vỡ òa cảm xúc sau khi tiết mục cuối cùng khép lại.

Màn trình diễn quy mô nhất từ trước đến nay

Đêm nhạc tại Hà Nội không chỉ là món quà cho khán giả miền Bắc mà còn là dấu mốc khép lại hành trình một năm rực rỡ của Phương Mỹ Chi. So với show ở TP.HCM, danh sách bài hát lần này được đầu tư dày hơn, với số lượng tiết mục nhiều nhất trong các chương trình cá nhân của nữ ca sĩ từ trước đến nay.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi đã "quẩy" hết mình với loạt hit như Bóng phù hoa, Thiên đường với người thương, Ếch ngoài đáy giếng. Đặc biệt, cô mang đến tiết mục Gạo của ta — sản phẩm kết hợp cùng nhà sản xuất DTAP và thương hiệu Simply nhằm khắc họa vẻ đẹp văn hóa, đời sống tinh thần hào sảng của người dân Nam bộ cũng như người Việt nói chung.

Sau những nỗ lực này, Phương Mỹ Chi đang tiếp tục chuẩn bị cho các dự án mới để gửi đến khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng.

Đúng là kiểu nghệ sĩ càng giỏi càng hay tự áp lực, nhưng mà thôi, cứ khóc cho hết rồi lại ra bài mới cho tụi mình nghe nhé Chi ơi!