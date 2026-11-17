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Diễn viên Lan Phương vừa đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái bộc lộ mong muốn được chạy tung tăng trên đồi cỏ xanh. Nữ diễn viên chia sẻ cảm giác thèm được ở một mình giữa mây trời, gió mát, cây và hoa, để có thể thoải mái nhảy múa, hát vang và yêu thương chính mình mà không phải lo lắng hay ngại ngùng vì có ai nhìn thấy.

Lời tâm sự này không đi sâu vào những chuyện đã qua mà tập trung vào một ước muốn rất giản dị là được sống tự do, nhẹ nhõm và thoát khỏi những áp lực từ ánh nhìn xung quanh. Nhiều khán giả khi đọc được những dòng này đã cảm nhận được khát khao tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống của cô.

Fan gửi lời động viên nữ diễn viên

Ngay dưới bài đăng, Lan Phương nhận được nhiều lời an ủi và khích lệ từ người hâm mộ. Có khán giả bày tỏ sự yên tâm khi thấy cô luôn vui vẻ và nở nụ cười. Một số khác khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên và mong cô mãi giữ được vẻ tươi tắn đó. Đặc biệt, có bình luận nhắn nhủ cô hãy cứ hồn nhiên, đón nhận những gì đến và để những chuyện đã qua trôi đi, đừng suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều để tìm thấy sự bình yên.

Cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và sự nghiệp

Hiện tại, Lan Phương dành phần lớn thời gian để chăm sóc hai con gái là Lina và Mia. Cô không chỉ chăm sóc đơn thuần mà còn chú trọng đồng hành cùng các bé trong mọi sinh hoạt, học tập và các hoạt động thường ngày. Dù từng chia sẻ rằng việc cân bằng giữa trách nhiệm làm mẹ và công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Lan Phương vẫn duy trì đam mê nghệ thuật bằng cách tham gia những dự án phù hợp với lịch trình chăm sóc con cái. Ngoài ra, cô còn tham gia kinh doanh và thực hiện các hoạt động cá nhân ngoài phim trường. Dù nhịp sống bận rộn đòi hỏi sự sắp xếp thời gian chủ động, nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên hai con với khán giả.

Hành trình hơn hai thập kỷ trong nghệ thuật

Lan Phương bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ sớm, từng thử sức ở nhiều vai trò như nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình và hoạt động tại sân khấu kịch. Một trong những dấu mốc quan trọng đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng chính là vai Mai Lan trong bộ phim Cô gái xấu xí.

Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt giữa dòng phim tâm lý và hài hước qua các dự án điện ảnh như Những thiên thần áo trắng, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, cùng Tháng năm rực rỡ.

Trên sóng truyền hình, Lan Phương ghi dấu ấn trong Cả một đời ân oán, Nàng dâu Order và Thương ngày nắng về. Đặc biệt, vai Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình nhận được nhiều phản ứng tích cực nhờ lối diễn tự nhiên và giàu năng lượng. Đến năm 2025, cô góp mặt trong Gió ngang khoảng trời xanh và trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2026 với vai Thơ trong bộ phim Đồng hồ đếm ngược.

Sau hơn hai mươi năm hoạt động, Lan Phương hiện vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất song song với việc ưu tiên cho gia đình. Việc cô chia sẻ mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên cho thấy nữ diễn viên đang trân trọng những niềm vui đơn giản và những khoảng lặng dành cho riêng mình.