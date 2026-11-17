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Trong chương trình Giai điệu kết nối phát sóng ngày 15/11/2026 trên VTV, ca sĩ Lê Anh Tuấn đã thể hiện ca khúc "Bài ca người giáo viên nhân dân" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là một phần trong chủ đề "Người gieo mầm xanh" nhằm tôn vinh các thế hệ giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lê Anh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ khác gửi gắm tình cảm tri ân thầy cô qua những giai điệu đẹp đẽ, ý nghĩa, trước thềm ngày lễ 20/11.

Giai điệu kết nối là chương trình do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Mỗi số phát sóng sẽ khai thác một chủ đề riêng, tạo không gian cho khán giả tương tác trực tiếp với nghệ sĩ và cùng chia sẻ những câu chuyện thú vị gắn liền với âm nhạc.

Nghe xong mà thấy nhớ thầy cô ghê, mọi người định tặng quà gì cho thầy cô năm nay chưa?