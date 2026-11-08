NSND Minh Hòa: Từ 'nữ hoàng ảnh lịch' đến cuộc sống hưu trí viên mãn

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NSND Minh Hòa là một gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam, nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng cùng khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều vai diễn quyền lực. Chị không chỉ thành công trong nghệ thuật mà còn từng giữ vai trò quản lý tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Từ "Hoa hậu ảnh lịch" đến những vai diễn để đời

Sinh năm 1964 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, NSND Minh Hòa sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất. Dù khởi đầu không mấy thuận lợi khi phải giấu gia đình để đăng ký thi vào khoa Diễn viên, chị đã may mắn trúng tuyển và theo học tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội khóa 1981-1986. Ngay từ khi còn là sinh viên, chị đã được nhiều đoàn nghệ thuật mời tham gia các vở diễn và phim truyền hình.

Nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng và vẻ đẹp đài các đặc trưng của phụ nữ Hà thành, Minh Hòa nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và nhiếp ảnh gia. Đặc biệt vào thập niên 1990, khi phong trào treo ảnh lịch lên ngôi, chị trở thành gương mặt xuất hiện dày đặc trên các bộ lịch phát hành rộng rãi. Công chúng khi đó ưu ái gọi chị là Hoa hậu ảnh lịch Hà Nội hay Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc. Thậm chí, có người còn đùa rằng những bức ảnh của chị đã giúp nhiếp ảnh gia xây được nhà.

Tuy nhiên, nhan sắc chỉ là khởi đầu, chính năng lực diễn xuất mới là điều giúp chị khẳng định vị thế. Một trong những cột mốc lớn nhất là vai Trần Lệ Xuân trong phim "Ông cố vấn" khi chị mới khoảng 30 tuổi. Để hóa thân thành một nhân vật có thật với phong thái quyền lực, quý phái của người miền Nam, trong khi bản thân sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, Minh Hòa đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng từ cách nói chuyện đến thần thái. Sự đầu tư này thành công đến mức nhiều khán giả quên cả tên thật mà chỉ gọi chị là bà cố vấn.

Sau đó, chị tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa qua các tác phẩm như Gió qua miền tối sáng, Trò đời, Cuồng phong, Chủ tịch tỉnh, Tuổi thanh xuân, Những người nhiều chuyện... Trong đó, vai trùm ma túy Bạch Yến trong phim Cuồng phong đã mang về cho chị giải Diễn viên được yêu thích nhất trên truyền hình năm 2011. Tại Nhà hát Kịch Hà Nội, chị cũng luôn tận tâm với những vai diễn nặng ký và được đồng nghiệp đánh giá cao.

Cuộc sống hưu trí thảnh thơi và gần gũi với con cháu

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSND Minh Hòa còn đảm nhiệm công việc quản lý và giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trong nhiều năm. Đến năm 2019, chị chính thức nghỉ hưu. Dù vậy, chị không chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn mà vẫn duy trì lịch trình bận rộn với các dự án phim, hoạt động sân khấu và giảng dạy diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội cũng như các lớp ngắn hạn.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ nhận mức lương hưu 8,9 triệu đồng mỗi tháng, kết hợp với nguồn thu từ giảng dạy và nghệ thuật, giúp cuộc sống của chị ổn định và thoải mái. Trái ngược với hình ảnh sang trọng, chỉn chu trước công chúng, ngoài đời Minh Hòa lại rất giản dị. Chị thích mặc quần jeans, áo phao, đạp xe đi tập thể dục, đi chợ hoặc siêu thị. Chị cũng không chạy theo đồ hiệu, xe sang hay nhà đẹp mà dành thời gian cho việc nấu ăn, đọc sách và chăm sóc gia đình.

Trong đời sống riêng tư, NSND Minh Hòa kết hôn với một giảng viên đại học và có một con trai. Hiện chị đang sống cùng gia đình con trai và con dâu tại Hà Nội. Là một bà mẹ chồng, chị chọn cách sống dễ tính, không soi mói hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con. Chị thường hỗ trợ con cái chuyện cơm nước, sinh hoạt khi có thời gian và quan niệm rằng để sống chung lâu dài thì mọi thành viên cần tôn trọng và tạo không gian riêng cho nhau. Ở thời điểm này, điều mà nữ nghệ sĩ quan tâm nhất chính là sức khỏe.