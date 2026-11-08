MC Ngọc Huy tâm sự sau 14 mùa dẫn Olympia: Đã từng thấy "chán" nhưng chưa muốn bỏ bữa

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Sau 14 mùa gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy thừa nhận từng có những khoảnh khắc cảm thấy mệt mỏi và muốn "đổi gió". Theo anh, có quá nhiều điều đã kéo anh ở lại với chương trình.

Anh ví von trải nghiệm này giống như một người giáo viên dạy Toán trong 20-30 năm. Dù nhìn ngoài có vẻ là lặp lại những công thức, định lý, nhưng thực chất mỗi năm họ lại gặp một thế hệ học trò khác nhau với đủ mọi tính cách: từ những em thông minh gây bất ngờ, những em nghịch ngợm gây đau đầu, cho đến những em nhút nhát hay đầy tham vọng. Chính những góc nhìn mới mẻ từ học trò khiến người thầy học hỏi được nhiều điều vô giá.

Với Ngọc Huy, việc bước vào trường quay, nhìn thấy những gương mặt học sinh mới, những ánh mắt hồi hộp, nụ cười tươi hay cả những giọt nước mắt tiếc nuối đã tiếp thêm năng lượng cho anh. Anh nhận ra mình không chỉ dẫn một chương trình truyền hình mà đang chứng kiến những năm tháng đẹp nhất của người trẻ. Anh ví Olympia như một bữa ăn với thực đơn thường xuyên thay đổi, còn anh chưa có lý do gì để bỏ bữa.

Những thay đổi sau 14 năm cầm trịch

Nhìn lại hình ảnh từ năm thứ 13, Ngọc Huy hài hước cho rằng thay đổi lớn nhất chính là cân nặng. Nhưng về chuyên môn, anh thấy mình trở nên điềm tĩnh và biết lắng nghe hơn. Anh quan niệm một MC không nhất thiết phải là người nói hay nhất, nói nhiều nhất hay luôn nổi bật, mà người dẫn tốt nhất là người biết lùi lại đúng lúc để nhân vật chính được thể hiện tự nhiên.

Hiện tại, anh trân trọng những điều nhỏ bé như một câu trả lời hồn nhiên, một lời chia sẻ đáng yêu hay một biểu cảm nhỏ của thí sinh, vì chúng tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ hơn cả kịch bản chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, tật xấu anh chưa bỏ được là thích trêu mọi người để tạo tiếng cười. Đôi khi anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang dẫn chương trình chứ không phải đang ngồi với hội bạn thân.

Khi MC bị "kiến thức phản bội"

Dù là người cầm trịch, Ngọc Huy thú nhận có rất nhiều lần tự trả lời thầm trong đầu rồi bị sai. Có những câu anh cực kỳ tự tin nhưng khi nghe đáp án chính thức thì chỉ muốn nhìn vào camera xem có ai ghi lại khoảnh khắc mình bị "kiến thức phản bội" hay không. Anh cho biết kiến thức của mình chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì học sinh đang học, đặc biệt là ở những lĩnh vực chuyên sâu về khoa học, lịch sử, văn học hoặc những mảng kiến thức rất mới.

Nếu được đứng vào bục thi, anh nghĩ mình sẽ "toang" nhất ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Lý do là vì anh thích phân tích, suy luận nhưng đôi khi lại bị "overthinking", dẫn đến việc cố tìm lời giải phức tạp trong khi đáp án đã ở ngay trước mắt. Trong khi đó, anh thích phần Khởi động và Tăng tốc vì vẫn có thể tự trả lời được sau nhiều năm rời ghế nhà trường. Đùa vui, anh nói nếu thi thật thì mục tiêu của mình chỉ là được gặp Khánh Vy.