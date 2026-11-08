Kỳ Duyên và cách 'trị' áp lực khi hóa thân thành Thị Mầu

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Được giao vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3 là một niềm vui, nhưng với Kỳ Duyên, đây cũng là một áp lực không hề nhỏ. Bởi lẽ, Thị Mầu không chỉ là một nhân vật phim ảnh mà còn là một hình tượng cực kỳ quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam. Khi xuất hiện trong chương trình Sao Check phát sóng ngày 5-11, nữ diễn viên đã trải lòng về những khó khăn khi phải thoát khỏi vùng an toàn để hóa thân vào một nhân vật có màu sắc hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của mình.

Thực ra, lúc mới nhận lời mời casting, Kỳ Duyên từng nghĩ mình sẽ không được chọn. Cô cho rằng nhân vật khác với con người mình và khác với vai diễn đầu tiên của cô. Vai trước đó của cô là trong Bộ tứ báo thủ. Thế nhưng, thay vì chọn giải pháp an toàn, cô quyết định đối mặt với những tranh cãi có thể xảy ra vì cô là một người thích thử thách. Với Kỳ Duyên, đây chính là cơ hội để cô bứt phá và thử sức mình ở một hình tượng mới lạ.

Để 'biến' mình thành một Thị Mầu đúng nghĩa, Kỳ Duyên đã thực hiện một quy trình chuẩn bị cực kỳ chi tiết. Đầu tiên, cô đào sâu tìm hiểu hình tượng nhân vật thông qua các tác phẩm văn học và những vở diễn sân khấu. Cô xem đi xem lại nhiều lần để ghi nhớ kỹ từ ánh mắt, dáng đi cho đến phong thái của những nghệ sĩ tiền bối từng thể hiện vai này. Tuy nhiên, cô không chọn cách sao chép y hệt mà chỉ chắt lọc, sau đó điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với phiên bản Thị Mầu trong phim, biến những gì học được thành đặc trưng riêng của mình.

Quá trình hiện thực hóa nhân vật này cũng mang lại không ít 'nỗi đau' theo đúng nghĩa đen. Một trong những trở ngại lớn nhất chính là đôi giày đế liền cao khoảng 5-7cm với mũi nhọn và độ dốc đặc trưng. Việc làm quen với cách đi đứng của Thị Mầu trên đôi giày này khiến Kỳ Duyên gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, thậm chí cô còn bị chấn thương ngón chân. Bên cạnh đó, cô phải tập luyện rất nhiều để thể hiện được ánh mắt lẳng lơ, tinh nghịch nhưng không được nhìn trực diện, sao cho tạo được cảm giác đang quan sát đối phương một cách kín đáo.

Đáng chú ý nhất là cách Kỳ Duyên đối diện với những cảm xúc tiêu cực và áp lực trong quá trình nhập vai. Cô gây bất ngờ khi chia sẻ rằng mình vượt qua sự tiêu cực bằng 'nỗi đau về thể xác'. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng cô đã lập tức đính chính rằng đây là cách cô dùng việc tập luyện thể chất cường độ cao để giải tỏa, hoàn toàn không phải là tự làm tổn thương bản thân. Có lần, cô chạy bộ liên tục hai tiếng trên máy.

Theo Kỳ Duyên, dù lúc tập cơ thể sẽ đau nhức và mệt mỏi, nhưng cảm giác sau khi hoàn thành lại là sự nhẹ nhõm và vui vẻ. Chính những cảm xúc tích cực và lượng dopamine tiết ra sau buổi tập cường độ cao đã giúp tâm trạng cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, cô còn chọn cách tâm sự với những người đáng tin cậy để trút bỏ những điều chất chứa trong lòng, vì cô tin rằng khi có người lắng nghe, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Nhìn lại hành trình từ thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 18 tuổi cho đến nay, Kỳ Duyên thừa nhận bản thân đã thay đổi rất nhiều. Dù cảm thấy nhớ phiên bản của mình năm 18 tuổi, nhưng cô khẳng định mình không hề hối tiếc về bất kỳ điều gì đã trải qua, vì mỗi thử thách đều nhào nặn nên con người cô hiện tại.