Giải trí

Việt Anh và Quỳnh Nga đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất biệt thự để chuẩn bị chuyển về sống chung với nhau. Cặp đôi này vốn dĩ đã trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân trước khi tìm thấy nhau. Về tuổi tác, Việt Anh nhiều hơn Quỳnh Nga bảy tuổi. Cả hai từng đóng chung trong phim Sinh tử và ngoài đời cũng có chung niềm đam mê với bộ môn pickleball, thường xuyên cùng nhóm bạn nghệ sĩ ra sân tập luyện.

Từ 'phủ nhận' đến công khai mặn nồng

Thực ra, Việt Anh và Quỳnh Nga không mới yêu nhau. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên phim Sinh tử, họ đã yêu nhau được hơn một năm trước khi chính thức công khai. Trước thời điểm đó, dù liên tục xuất hiện cùng nhau và vướng nhiều tin đồn hẹn hò, cả hai đều một mực phủ nhận chuyện tình cảm.

Phải đến tháng 7/2026, sau khi cùng đăng tải những khoảnh khắc tình tứ trong chuyến du lịch tại Nga, Việt Anh mới xác nhận đang yêu Quỳnh Nga. Kể từ khi công khai, cặp đôi dính nhau như sam và liên tục hâm nóng tình cảm trên mạng xã hội bằng những bức hình, clip ngọt ngào. Họ luôn đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện giải trí, những buổi tụ tập bạn bè, tiệc sinh nhật hay các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Việt Anh trông ngày càng trẻ ra kể từ khi có tình yêu mới.

'Chia tay' vì... quá nặng

Nếu chuyện tình cảm đang trên đà thăng hoa thì trên sân pickleball, cặp đôi lại quyết định không còn chung cặp. Cả hai từng tham gia giải pickleball đầu tiên dành cho nghệ sĩ trong khuôn khổ LHP Việt Nam năm ngoái. Sắp tới, họ sẽ tiếp tục góp mặt trong Pickleball Passion Cup 2026, một hoạt động bên lề của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), diễn ra vào ngày 1/12.

Tuy nhiên, lần này Việt Anh và Quỳnh Nga sẽ không còn chung cặp. Lý do được nam diễn viên đưa ra cực kỳ lầy lội: anh cho rằng mình phải 'cõng Quỳnh Nga nặng quá' trong mùa giải trước, nên đã đề xuất Ban tổ chức ghép đôi ngẫu nhiên cho mùa giải mới. Theo Việt Anh, việc thay đổi đối tác cũng là cách tăng cơ hội cạnh tranh, và Quỳnh Nga (diễn viên phim Về nhà đi con) cũng đồng ý với lựa chọn này.

Giải đấu Pickleball Passion Cup 2026 do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức. Với chủ đề 'Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối', giải đấu nhằm tạo không gian giao lưu, tranh tài cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thích pickleball.