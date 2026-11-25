Giải trí

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ hình ảnh trên bàn phẫu thuật cùng diện mạo sau khi thực hiện một ca đại phẫu ở tuổi 49. Nữ ca sĩ cho biết mình quyết định nâng tầm nhan sắc để chạm đến phiên bản xinh đẹp nhất mà bản thân mong muốn, đồng thời khẳng định mỗi lần thay đổi là một lần yêu bản thân nhiều hơn và tự tin hơn.

Thực tế, Lâm Khánh Chi đã phải cân nhắc và đắn đo suốt ba năm qua mới dám đưa ra quyết định gọt hàm. Mục tiêu của cô là có được gương mặt baby, mềm mại và hài hòa hơn. Với vai trò là một CEO về thẩm mỹ, cô muốn bản thân trở nên hoàn hảo hơn để tạo động lực cho chị em phụ nữ tự tin làm đẹp, dù biết hành trình này cần sự kiên nhẫn và thời gian.

Thông tin về ca phẫu thuật này nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp. Siêu mẫu Ngọc Tình đã gửi lời nhắn nhủ chúc nữ ca sĩ hồi phục nhanh và bày tỏ sự ủng hộ, chờ đón phiên bản rực rỡ nhất của cô.

Để những ai chưa rõ thì Lâm Khánh Chi (tên thật là Huỳnh Phương Khanh) bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996. Năm 2012, cô từng sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính sang nữ để sống đúng với bản thân.

Không biết diện mạo mới này có khiến fan 'ngã ngửa' vì quá xinh hay không nhỉ?