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Nghệ sĩ Hoàng Sơn vừa hé lộ cơ ngơi nhà vườn rộng 9.000 m2 tại Lâm Đồng. Đây là thành quả từ nhiều năm trước, khi ông mua lại miếng đất lúc còn vắng vẻ rồi tự tay cải tạo, xây nhà và trồng trọt.

Cách bố trí khu đất được chia làm hai phần: ngôi nhà nằm chính giữa, xung quanh là vườn cây ăn trái và một khu đất cho thuê. Theo nghệ sĩ, ông ấp ủ từ lâu việc tìm một nơi yên bình, gần gũi thiên nhiên để hai vợ chồng về già sống cùng nhau. Với không gian rộng rãi, rau trái sạch sẽ và khí hậu mát mẻ, ông cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Dù có nhà ở thành phố, nhưng Hoàng Sơn dành phần lớn thời gian ở nhà vườn để tìm niềm vui qua việc trồng rau, nuôi gia cầm. Vì có quá nhiều ý tưởng nên suốt mấy năm qua, ông vẫn mải mê mày mò xây dựng và trồng thêm, làm mãi mà chưa hết việc.

Cuộc sống ở đây không hề buồn tẻ vì gia đình có người làm cùng, cộng thêm những nông dân thuê đất thường xuyên qua lại trò chuyện. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ cũng đón bạn bè, người thân lên nghỉ dưỡng. Khi ghé thăm, nghệ sĩ Bảo Chung đã phải thốt lên "hoành tráng" và đánh giá đây là nơi ở lý tưởng cho lúc về hưu.

Ngoài niềm đam mê làm vườn, Hoàng Sơn vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, ông chủ yếu tham gia các dự án của con trai lớn Hoàng Hải, tiêu biểu là web drama Đây là ông già của tao (2022) với vai trò diễn viên kiêm giám đốc sản xuất. Bên cạnh đó, ông còn phụ trách mảng truyền thông, quảng cáo cho một tập đoàn vận tải.

Đúng là kiểu 'về hưu' trong mơ, vừa có rau sạch ăn, vừa có không gian riêng mà vẫn không bị tách biệt với xã hội. Có ai cũng muốn chốt đơn một căn nhà vườn như thế này không?