Giải trí

Trong tập phát sóng ngày 22/11 của chương trình Chef & My Fridge, Rain đã có màn đối đáp cực gắt với MC Kim Sung Joo. Khi bị hỏi vì sao hồi cưới Kim Tae Hee lại giữ bí mật đến mức "kín như bưng", Rain hóm hỉnh đáp trả rằng trong một môi trường đầy những "loa phát thanh" như vậy, chỉ cần mỗi người nhắn đi hai tin là cả thế giới sẽ biết ngay lập tức.

Kế hoạch cưới "bí mật" đến mức khó tin

Rain chia sẻ rằng vợ chồng anh vốn định tổ chức một buổi lễ nhỏ gọn tại nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của nam ca sĩ đạt đến mức thượng thừa khi anh quyết định giấu cả bố ruột. Lý do cực kỳ hài hước: Rain sợ bố mình cũng sẽ "ngứa ngáy" mà đi khoe với người khác. Chính vì thế, anh chỉ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho bố vào đúng ngày trước khi lễ cưới diễn ra.

Những góc khuất đáng yêu trong hôn nhân

Không chỉ kể chuyện cưới xin, Rain còn tiết lộ một thay đổi thú vị về thói quen của Kim Tae Hee. Từ một người vốn không biết uống rượu, giờ đây nữ diễn viên đã có thể "tu hết" vài lon bia. Nam ca sĩ kể lại khoảnh khắc anh phát hiện ra điều này khi thấy hai vỏ lon bia đã mở trên bàn ăn. Hóa ra, sau khi dỗ các con ngủ xong, Kim Tae Hee thường ngồi uống một mình, hoặc đôi khi hai vợ chồng sẽ cùng nhau nhâm nhi.

Đặc biệt, khi được hỏi về nhan sắc của vợ lúc mới ngủ dậy, Rain không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ. Dù biết mọi người sẽ bảo anh thôi khoe vợ, nhưng nam ca sĩ khẳng định mình vẫn luôn rung động và xúc động trước vẻ đẹp của Kim Tae Hee mỗi buổi sáng, đến mức tự hỏi sao vợ mình có thể đẹp đến thế.

Cuộc sống hiện tại của cặp đôi quyền lực

Rain và Kim Tae Hee kết hôn năm 2017 và hiện có hai con gái. Để chăm lo cho con cái, Kim Tae Hee hiện dành phần lớn thời gian ở Los Angeles (Mỹ) cùng các con khi chúng đi học, còn Rain thi thoảng sẽ sang thăm vợ con.

Rain hiện là ca sĩ, diễn viên kiêm CEO của công ty giải trí do chính mình sáng lập. Anh vừa kỷ niệm 20 năm gia nhập showbiz vào ngày 24/4. Trong khi đó, Kim Tae Hee vốn là một trong những ngọc nữ của màn ảnh Hàn với những bộ phim đình đám như Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris hay Hi Bye Mama, nhưng những năm gần đây cô chủ yếu tập trung cho gia đình.