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Huỳnh Hồng Loan cho biết cô vui và bất ngờ khi biết mình góp mặt trong top 5 đề cử. Với nữ diễn viên sinh năm 1994, vị trí này không đơn thuần là một con số trên bảng xếp hạng mà chính là minh chứng cho tình cảm và sự yêu thương mà khán giả dành cho cô. Việc vai diễn được khán giả nhớ đến khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Để có được kết quả này, Huỳnh Hồng Loan đã đầu tư rất nhiều tâm huyết cho nhân vật Ngọc Trâm. Cô dành tâm huyết từ cách xây dựng tâm lý đến lời thoại, cử chỉ. "Tôi đã dành nhiều tình cảm cho vai diễn này. Khi thấy khán giả yêu thương và nhớ đến, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều rất xứng đáng", nữ diễn viên chia sẻ.

Quyết không lặp lại hình ảnh cũ

Những tình cảm từ công chúng chính là động lực lớn nhất để Huỳnh Hồng Loan tiếp tục gắn bó với nghề. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với thành công hiện tại, cô đặt mục tiêu lớn hơn cho thời gian tới. Nữ diễn viên mong muốn được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, đặc biệt là những vai có chiều sâu tâm lý, nhiều biến chuyển nội tâm hoặc những hình tượng hoàn toàn khác biệt so với những gì khán giả từng thấy trước đây.

Huỳnh Hồng Loan thẳng thắn bày tỏ quan điểm không muốn bị đóng khung hay giới hạn trong một kiểu nhân vật nhất định. Cô kỳ vọng qua mỗi bộ phim, khán giả sẽ nhìn thấy một phiên bản trưởng thành hơn, có sự thay đổi và mang đến những màu sắc mới mẻ trong diễn xuất. Nỗi lo lớn nhất của cô khi nhận vai chính là việc lặp lại hình ảnh cũ, bởi với cô, việc làm mới chính mình trong hoạt động nghệ thuật là điều tối quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, khán giả sẽ thấy một Huỳnh Hồng Loan khác đi một chút, chứ không phải là một nhân vật chỉ được thay tên từ vai diễn cũ.

Nguyên tắc chọn vai: Ưu tiên sự khám phá

Khi đứng trước những lời mời đóng phim, Huỳnh Hồng Loan đặt câu chuyện và nhân vật lên hàng đầu. Điều thú vị là dù làm việc với những đạo diễn từng cộng tác trước đó và có sự thấu hiểu nhất định, cô vẫn giữ một nguyên tắc khắt khe: không vì sự quen biết mà dễ dãi trong lựa chọn.

Với mỗi lời mời, cô luôn tìm hiểu kỹ xem nhân vật lần này có điểm gì mới mẻ hay không, có đem lại cơ hội để cô khám phá một khía cạnh khác của bản thân hay không. Huỳnh Hồng Loan coi mỗi vai diễn là một lần bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách chính mình.

Để nhập vai một cách thuyết phục, cô chọn cách tiếp cận chi tiết. Huỳnh Hồng Loan cho rằng mỗi nhân vật đều có cuộc đời, hoàn cảnh và tâm lý riêng biệt. Vì vậy, cô thường bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ nhân vật, từ cách nói chuyện, hành động, suy nghĩ cho đến những tổn thương tiềm ẩn bên trong. Theo cô, đôi khi chỉ cần thay đổi một chút về cách nhìn, cách thể hiện cảm xúc hoặc cách xây dựng tâm lý là đã có thể tạo nên một con người hoàn toàn khác.