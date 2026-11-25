Giải trí

V-Beyond Concert vừa khuấy đảo Honda Center tại California, Mỹ với quy mô cực khủng. Sự kiện quy tụ gần 30 nghệ sĩ, trình diễn tổng cộng 32 tiết mục. Đây là sân chơi chứng kiến những màn kết hợp mới mẻ giữa dàn Anh Tài, Chị Đẹp và nhóm nhạc UPRIZE, cho thấy nỗ lực đưa âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế.

Điện ảnh Việt và thế giới đầy biến động

Trên Con Đường Mới đang gây chú ý khi kết hợp dàn diễn viên thực lực từ Nam ra Bắc cùng những gương mặt nữ tân binh. Sự giao thoa giữa kinh nghiệm diễn xuất dày dạn và màu sắc mới mẻ là điểm nhấn chính của bộ phim này.

Trong khi đó, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đã ấn định ngày khởi chiếu là 02.12.2026. Bộ phim đang nhận được nhiều lời khen từ giới bình luận về diễn xuất, kỹ xảo và tham vọng xây dựng một thế giới kinh dị giả tưởng đậm chất dân gian Việt Nam.

Quay sang phim quốc tế, trailer của Hậu Duệ Máu Và Xương vừa hé lộ một thế giới kỳ ảo hoành tráng với sự góp mặt của Idris Elba và một nữ diễn viên da màu từng nhận nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử. Bên cạnh đó, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sẽ đưa khán giả quay lại kỳ đấu thứ 50, nơi nhân vật Haymitch Abernathy từng giành chiến thắng trước khi Katniss Everdeen trở thành biểu tượng nổi dậy.

Những màn tái xuất và dự án âm nhạc đình đám

Hoàng Thùy Linh tiếp tục khiến fan trầm trồ với MV Vô Lượng Kiếp. Không chỉ khai thác chất liệu văn hóa Việt, nữ ca sĩ còn tung video hậu trường hé lộ hành trình sáu tháng sáng tạo cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh và hơn 300 cộng sự. Sản phẩm này là một cuộc chơi thị giác khi kết hợp 43 bức tranh vẽ tay, năm không gian lễ hội cùng hàng loạt tạo hình được đầu tư cực kỹ.

SS Label cũng vừa chính thức phát hành album ANTI GENRE. Đây là dự án trọng điểm kỷ niệm 15 năm thành lập, đồng thời mở đường cho KOSMIK Live Concert In Hanoi. Album này đánh dấu màn hội ngộ quy mô nhất của SpaceSpeakers sau 4 năm kể từ KOSMIK 2022.

Tin tức từ truyền hình, game và sự kiện đặc biệt

HBO vừa tung cảnh phim hoàn chỉnh đầu tiên của series Harry Potter, đưa khán giả trở lại Đại Sảnh Hogwarts sau 25 năm. Tuy nhiên, phiên bản truyền hình này sẽ có một số thay đổi trong cách kể chuyện để tạo dấu ấn riêng.

Với các game thủ, Grand Theft Auto VI chuẩn bị ra mắt ngay trước thềm The Game Awards 2026. Dù chưa chính thức lên kệ nhưng bom tấn từ Rockstar Games được kỳ vọng là ứng viên nặng ký cho Game of the Year, dù phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trong năm qua.

Ở một diễn biến khác, tập 5 Quán Nhà Haha khép lại hành trình tại Huế bằng những khoảnh khắc xúc động khi các thành viên chia tay gia đình cô Bé – chú Phước sau những ngày cùng vận hành quán ăn.

Cuối cùng là một chút tin tức về nghệ thuật và giải thưởng: Spring Auteurs Curated mùa đầu tiên với chủ đề “Auteurs Đương Đại” đang giới thiệu các phim ngắn, kết nối nhà làm phim trẻ với đối tác. Còn ở một lễ trao giải nọ, Jennie (BLACKPINK) lần đầu góp mặt ở hạng mục quan trọng, trong khi Harry Styles và Gracie Abrams lại hoàn toàn vắng bóng.