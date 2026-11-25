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Lan Phương vừa khiến netizen 'tan chảy' khi chia sẻ một đoạn clip hậu trường lúc chuẩn bị cho cảnh quay. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với váy trễ vai màu đỏ đô, trang điểm chỉn chu và mái tóc được ê-kíp chăm chút kỹ lưỡng. Điều khiến khán giả chú ý nhất chính là những biểu cảm nhí nhảnh, đáng yêu của cô khi nhép theo đoạn ghi âm giọng nói của bé Mia - con gái út. Đó là những câu tiếng Anh ngắn bé tự giới thiệu bản thân và nói về những điều tích cực như ngoan ngoãn, dễ thương, yêu mẹ và yêu chị.

Đính kèm video, Lan Phương viết: "Đây là Phương khi đi quay và nhớ con quá". Dù lịch trình làm việc bận rộn, nữ diễn viên vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho hai con gái. Khoảnh khắc đời thường, tự nhiên này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm vì cho thấy nỗi nhớ con da diết của một người mẹ ngay cả khi đang làm việc.

Hình ảnh tình tứ gây hiểu lầm

Không chỉ dừng lại ở những clip đáng yêu với con, thời gian gần đây Lan Phương còn khiến dân tình xôn xao khi liên tục chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Quách Ngọc Ngoan. Cả hai xuất hiện với những cử chỉ ngọt ngào, ôm ấp nhau như một cặp vợ chồng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, khiến không ít khán giả tò mò, thắc mắc về mối quan hệ thực sự giữa hai nghệ sĩ ngoài đời.

Tuy nhiên, hội những người hóng drama có lẽ sẽ hơi hụt hẫng vì đây không phải là chuyện tình cảm đời thực. Tất cả những khoảnh khắc thân mật nói trên đều nằm trong dự án điện ảnh kinh dị Huyết Thống, dự kiến ra rạp cuối tháng 12. Lan Phương đã chủ động chia sẻ hình ảnh về gia đình mới trên màn ảnh bên Quách Ngọc Ngoan. Sự kết hợp giữa cô và Quách Ngọc Ngoan hứa hẹn mang đến một màu sắc khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn quen thuộc trước đây của nữ diễn viên.

Góc khuất sau tổ ấm viên mãn trong Huyết Thống

Trong bộ phim Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tâm - một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa thành đạt. Anh có một cuộc sống tưởng chừng như viên mãn bên người vợ tên Thương (do Lan Phương đảm nhận) và cô con gái nhỏ tên Ân. Thế nhưng, sự đối lập giữa vẻ ngoài hạnh phúc và những bí mật dần hé lộ chính là yếu tố tạo nên màu sắc kinh dị cho phim. Tổ ấm này dần bị bao phủ bởi những biến cố mang màu sắc tâm linh, kéo các nhân vật vào một chuỗi sự việc đáng sợ.

Với vai Thương, Lan Phương hóa thân thành một người phụ nữ tần tảo, luôn hết lòng chăm lo cho chồng con. Nhân vật này vốn có một cuộc sống gia đình bình yên nhưng sau đó phải đối mặt với những biến động khó lường. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan xây dựng hình ảnh một người đàn ông trụ cột, có chuyên môn cao và thành đạt. Vì cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất ở những dạng vai tâm lý phức tạp, nên màn tương tác giữa họ hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Hiện tại, bên cạnh việc tập trung cho dự án phim mới, Lan Phương vẫn khéo léo dành thời gian chăm sóc hai con gái. Những hình ảnh hậu trường gần đây cho thấy sự cân bằng giữa công việc và tình cảm gia đình của nữ diễn viên, tạo nên một hình ảnh gần gũi bên cạnh những vai diễn kịch tính trong Huyết Thống.