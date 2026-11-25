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Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa công bố vai trò đạo diễn và sản xuất cho phim điện ảnh mang tên Lồng vàng, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Đây là tác phẩm do chính anh biên kịch, phát triển ý tưởng và đồng đạo diễn cùng Nguyễn Chung. Về phần quản lý sản xuất, CEO Phạm Huy Cận sẽ cùng Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vị trí đồng giám đốc sản xuất.

Để chuẩn bị cho màn ra mắt này, Đỗ Mạnh Cường cho biết anh đã ấp ủ việc làm phim trong vài năm qua và chủ động gặp gỡ nhiều người trong ngành để tham khảo. Dù nội dung phim vẫn được giữ bí mật, nhưng anh hé lộ thông điệp về một người phụ nữ hiểu giá trị bản thân để hạnh phúc thực sự bắt đầu. Anh tự nhận mình là tân binh của lĩnh vực này, sẵn sàng lắng nghe và tích lũy kinh nghiệm từ những người đi trước để tạo ra một bộ phim chất lượng.

Đáng nói là Đỗ Mạnh Cường đang trong giai đoạn cực kỳ đa năng. Sau 18 năm tạo dấu ấn với những show thời trang quy mô lớn trong và ngoài nước, thậm chí có trang phục được các sao quốc tế như Lily Collins hay Björk lựa chọn, anh lại tiếp tục lấn sân sang hội họa. Vào tháng 9, anh đã ra mắt triển lãm tranh cá nhân đầu tiên mang tên Những mùa hoa trong ký ức với 75 tác phẩm.

Hiện tại, nhà thiết kế chia thời gian cho hội họa nhiều nhất (70%), số còn lại dành cho thời trang và gia đình với 10 người con nuôi. Anh chia sẻ bản thân đang ở giai đoạn thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đời tư, làm mọi thứ trong trạng thái thoải mái, không áp lực mưu cầu điều gì lớn lao.