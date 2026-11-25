Giải trí

Tối 24/11, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức trở về Việt Nam sau hơn hai năm sinh sống và học tập tại Australia. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ loạt ảnh hội ngộ đầy cảm xúc cùng người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ý Nhi rạng rỡ ôm nhiều bó hoa tươi thắm và xúc động bày tỏ: "Thật hạnh phúc khi trở về nhà và được mọi người chào đón ấm áp như vậy. Yêu cả nhà nhiều lắm!".

Điểm khiến netizen quan tâm nhất chính là sự xuất hiện của bạn trai Anh Kiệt (sinh năm 2002). Chàng trai này không chỉ thể hiện sự gắn bó thân mật với Ý Nhi mà còn gây chú ý khi đứng trò chuyện vô cùng gần gũi, tự nhiên với bố của nàng hậu. Cùng có mặt trong buổi đón tiếp này còn có Á hậu Hạnh Nguyên.

Nhìn lại hành trình từ sau đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng gặp nhiều áp lực khi đối mặt với làn sóng chỉ trích về những phát ngôn bị cho là thiếu tinh tế. Trước sức ép lớn từ công chúng, cô quyết định tạm dừng các hoạt động showbiz để sang Úc du học. Trong thời gian này, Ý Nhi xây dựng hình ảnh một sinh viên tự lập qua những thước phim đời thường như nấu nướng, mua sắm, giúp khán giả có cái nhìn tích cực hơn về sự trưởng thành của cô. Đến năm 2025, cô tái xuất đấu trường nhan sắc quốc tế khi đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World.