Giải trí

Ngày 19/11, Hồ Ngọc Hà tổ chức sự kiện giới thiệu album mới tại TP.HCM. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của nữ ca sĩ sau 12 năm kể từ album trước đó. Buổi lễ quy tụ dàn sao Việt đình đám như Trấn Thành, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng.

Điểm nhấn của sự kiện không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở sự xuất hiện của Subeo và bạn gái. Con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà đã đưa bạn gái đến tham dự ngày quan trọng của mẹ. Cả hai diện trang phục đồng điệu, thể hiện phong thái tự nhiên và thoải mái trước ống kính truyền thông. Khoảnh khắc gây xúc động nhất là khi Hồ Ngọc Hà chủ động tiến lại gần và dành cho con trai một nụ hôn lên má, minh chứng cho tình cảm gắn bó của hai mẹ con.

Khi Subeo công khai bạn gái trong các dịp gia đình

Thực tế, đây không phải lần đầu Subeo công khai đồng hành cùng bạn gái trong các hoạt động của gia đình. Quay lại hồi tháng 4/2026, cậu từng đưa bạn gái đến dự sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang trẻ em do Hồ Ngọc Hà sáng lập. Tại đây, cặp đôi thu hút mọi ánh nhìn với những cử chỉ thân thiết, thường xuyên nắm tay và ngồi cạnh nhau suốt chương trình. Subeo cũng chủ động giới thiệu bạn gái với mẹ cùng các nghệ sĩ thân thiết, trong khi Hồ Ngọc Hà thể hiện sự quan tâm bằng cách trò chuyện và giúp hai người tìm chỗ ngồi giữa đám đông.

Không dừng lại ở đó, trong bữa tiệc sinh nhật của Kim Lý được tổ chức tại nhà riêng, Subeo và bạn gái cũng có mặt. Cả hai lựa chọn trang phục giản dị, ngồi quây quần cùng các thành viên trong gia đình để chúc mừng Kim Lý.

Định hướng âm nhạc và tâm tư của Hồ Ngọc Hà

Tại sự kiện ngày 19/11, Hồ Ngọc Hà đã trình diễn một số ca khúc trong album mới như Vài câu hỏi lạ kỳ, Yeah I Like It và Thân mật (sản phẩm kết hợp cùng rapper Suboi). Chia sẻ về album lần này, nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng áp lực mỗi bài hát phải trở thành bản hit. Điều cô thực sự mong muốn là âm nhạc có thể chạm đến cảm xúc của khán giả, đồng thời phản ánh đúng cá tính và định hướng nghệ thuật của mình ở thời điểm hiện tại.

Sau nhiều năm hoạt động trong cả lĩnh vực giải trí lẫn kinh doanh, Hồ Ngọc Hà thừa nhận từng có những trăn trở khi sợ rằng khán giả trẻ sẽ dần quên đi các sản phẩm âm nhạc trước đây của mình. Chính vì thế, cô chọn cách chủ động làm mới bản thân thay vì đi theo những lựa chọn quen thuộc. Nữ ca sĩ hy vọng rằng khi các con trưởng thành, nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mẹ, chúng sẽ cảm thấy tự hào về những dấu ấn mà cô đã tạo dựng.

Mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong gia đình

Subeo, tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đôla. Ở tuổi 16, Subeo gây ấn tượng với chiều cao gần 1,8 m và ngoại hình ngày càng trưởng thành. Dù bố mẹ không còn chung sống, cậu vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với cả hai bên gia đình, thường xuyên tham gia các chuyến du lịch và các dịp đặc biệt của mẹ cùng Kim Lý.

Hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống gia đình bên Kim Lý và cặp song sinh Lisa - Leon. Sau 9 năm đồng hành, Kim Lý vẫn thường xuyên xuất hiện ủng hộ Hồ Ngọc Hà trong các hoạt động nghệ thuật. Sự hiện diện của Subeo cùng bạn gái tại buổi ra mắt album lần này một lần nữa khẳng định sự gắn kết và ấm áp giữa các thành viên trong gia đình nữ ca sĩ.