Giải trí

Nhắc đến Thu Phương, ai cũng nghĩ ngay đến một giọng ca cá tính với những bản hit như "Dòng sông lơ đãng", "Chưa bao giờ" hay Đêm nằm mơ phố. Nhưng thực ra, Thu Phương không hề đơn độc trong hành trình nghệ thuật. Cô sinh ra trong một gia đình tại Hải Phòng có truyền thống yêu văn nghệ, nơi người bố luôn khuyến khích các con biểu diễn mỗi khi nhà có khách. Chính những buổi hát hò thời thơ ấu này đã nuôi dưỡng đam mê cho cả ba anh em trong nhà.

Quang Minh: Giọng ca 'đắt show' phòng trà một thời

Trong khi Thu Phương chọn con đường ca hát chuyên nghiệp để trở thành ngôi sao, anh trai cô là Quang Minh lại gắn bó với những sân khấu phòng trà. Vào thập niên 1990, Quang Minh từng là cái tên cực kỳ hot tại Sài Gòn, được nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Quốc Bảo, Hà Dũng và Bảo Phúc đánh giá cao nhờ chất giọng nam tính và trữ tình.

Thời đó, sức hút của Quang Minh khủng đến mức các phòng trà thường xuyên kín chỗ từ sớm. Có lần tại phòng trà Đồng Dao, nam ca sĩ hát đến mức mồ hôi ướt đẫm người trong khi khán giả nữ vây quanh xin chữ ký, thậm chí có người còn đưa son môi để anh ký tên lên. Tuy nhiên, vì không quá tham vọng và không muốn chạy theo showbiz, Quang Minh dần giảm tần suất diễn để chăm lo cho gia đình. Anh chỉ bất ngờ trở lại trong chương trình Tình Bolero hoan ca năm 2017, một sự trở lại được hai em ủng hộ hết mình. Thu Phương từng khen anh trai giữ được chất giọng tự nhiên, giàu cảm xúc, còn Kim Oanh thì khẳng định anh không chỉ hát hay mà còn biết cả vẽ và đàn.

Kim Oanh: Từ Hoa khôi Thể thao đến 'nữ cường' ngành ẩm thực

Nếu hai anh chị theo đuổi âm nhạc, em gái Nguyễn Thị Kim Oanh lại có một hành trình rẽ ngang đầy ngoạn mục. Năm 1993, ở tuổi 18, Kim Oanh bất ngờ đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam đầu tiên. Điều thú vị là cô vốn là vận động viên thể dục nhịp điệu tại Hải Phòng và đi thi chỉ vì được giáo viên nhờ tham gia thay một người khác. Dù thắng cuộc nhưng Kim Oanh không chọn showbiz mà quay về với niềm đam mê ẩm thực được nuôi dưỡng từ nhỏ, khi từng phụ mẹ làm bánh cuốn, phở, bún để bán.

Năm 23 tuổi, cô rời quê nhà để lập nghiệp và sáng lập thương hiệu Wrap & Roll chuyên các món cuốn truyền thống. Thương hiệu phát triển thành chuỗi nhà hàng, từng mở rộng hoạt động tại Hà Nội, TP.HCM và thị trường quốc tế. Đến cuối năm 2016, Kim Oanh bán 70% cổ phần Wrap & Roll cho quỹ đầu tư Mekong Capital và tiếp tục điều hành một thời gian ngắn trước khi phụ trách nhượng quyền quốc tế. Theo chia sẻ với một tờ báo hồi tháng 11/2025, trong hai năm trước đó cô đã hoàn tất việc thoái hết cổ phần còn lại, khép lại hành trình khoảng 15 năm gắn bó với thương hiệu này.

Màn tái xuất đầy ấn tượng với One River và Top Chef

Sau khoảng 5 năm gần như rời xa ngành F&B, Kim Oanh đã trở lại với nhà hàng One River tại trung tâm TP.HCM. Đây không phải là mô hình chuỗi mà là phong cách premium casual dining với diện tích khoảng 600 m² và 70 chỗ ngồi. Lấy cảm hứng từ dòng sông Mekong, Kim Oanh đã dành 3 năm nghiên cứu văn hóa ẩm thực bản địa để xây dựng thực đơn kết nối Lào, Campuchia và miền Tây Nam Bộ. Nhà hàng thậm chí có cả vườn cây gia vị vùng Mekong và bếp mở để thực khách trải nghiệm.

Không chỉ làm chủ nhà hàng, Kim Oanh còn khẳng định vị thế giám khảo trong các chương trình ẩm thực truyền hình. Năm 2014, cô từng ngồi ghế giám khảo MasterChef Vietnam mùa hai cùng Luke Nguyễn và Phạm Tuấn Hải. Đến năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong vai trò giám khảo chính của Top Chef Vietnam 2026 - Đầu bếp thượng đỉnh cùng nghệ nhân Alain Nguyễn. Đúng là một gia đình toàn những nhân vật 'máu mặt' trong cả nghệ thuật lẫn kinh doanh, nhìn mà chỉ biết ước!