Giải trí

Hoa hậu Khánh Vân vừa khiến cư dân mạng "dậy sóng" khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên ông xã Nguyễn Long, chính thức xác nhận gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Trong khung hình, nàng hậu diện chiếc váy màu tím pastel nhẹ nhàng, gương mặt tươi tắn, đứng cạnh nhiếp ảnh gia Nguyễn Long trong bộ vest lịch lãm. Cả hai cùng cầm tấm hình siêu âm em bé với nụ cười hạnh phúc, kèm theo lời nhắn đầy ngọt ngào: "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta".

Ngay sau khi thông báo, hàng loạt đồng nghiệp và khán giả đã tràn vào bình luận chúc mừng cặp đôi. Đây được xem là cột mốc mới đầy ý nghĩa sau gần hai năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của ông bố trẻ

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tiết lộ rằng Khánh Vân hiện đang mang thai ở tháng thứ ba. Anh chia sẻ bản thân cảm thấy vỡ òa và vô cùng xúc động khi đón nhận tin vui này. Không chỉ hai vợ chồng, gia đình và người thân hai bên cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Đặc biệt, bố mẹ của nàng hậu đóng vai trò quan trọng khi luôn quan tâm, động viên và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích để vợ chồng Khánh Vân có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình lần đầu làm cha mẹ.

Kế hoạch cân bằng giữa sức khỏe và công việc

Với tâm thế của một người mẹ sắp chào đón con, Khánh Vân cho biết cô sẽ ưu tiên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nàng hậu không hoàn toàn "biến mất" khỏi showbiz. Cô khẳng định vẫn sẵn sàng nhận lời tham gia các hoạt động giải trí nếu lịch trình phù hợp với sức khỏe.

Khánh Vân cho biết sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để chào đón con, đồng thời sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo sức khỏe mẹ bầu. Nàng hậu cũng hy vọng khán giả sẽ luôn yêu thương và dành những lời chúc tốt đẹp cho vợ chồng cô trong thời gian đặc biệt này.

Chuyện tình kín tiếng và sự thấu hiểu

Trước khi về chung một nhà, Khánh Vân và Nguyễn Long đã có một thời gian dài gắn bó. Ông xã cô là một nhiếp ảnh gia sinh năm 1978, hơn nàng hậu 17 tuổi. Trước khi trở thành bạn đời, anh từng là người đồng hành, hỗ trợ Khánh Vân trong công việc nghệ thuật và những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Cặp đôi từng giữ kín chuyện tình cảm trong suốt thời gian dài. Phải đến tháng 7/2024, Khánh Vân mới công khai việc được bạn trai cầu hôn khiến người hâm một bất ngờ, sau đó cô dần chia sẻ nhiều hơn về người đàn ông của đời mình. Đến tháng 12/2024, cả hai chính thức tổ chức đám cưới với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và bạn bè thân thiết.

Sau hôn lễ, dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng Khánh Vân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhờ sự thấu hiểu từ chồng. Nàng hậu chia sẻ mình may mắn khi có người chồng luôn tôn trọng công việc và ủng hộ mọi lựa chọn của vợ. Dù Nguyễn Long vốn là người kín tiếng và không quen xuất hiện trước ống kính, nhưng anh đã cởi mở hơn khi đồng hành cùng vợ trong các hoạt động truyền thông.

Một chi tiết khiến netizen cực kỳ thích thú chính là hình ảnh ông xã nhiếp ảnh gia thường xuyên vào bếp chăm sóc vợ. Khánh Vân từng chia sẻ những đoạn video Nguyễn Long tự tay chuẩn bị các món ăn cầu kỳ, tiêu biểu là việc anh dành nhiều giờ đồng hồ để nấu phở hoặc làm những món ăn mà cô yêu thích.

Đúng là kiểu chồng lý tưởng trong truyền thuyết, vừa biết chụp ảnh vừa biết nấu phở, giờ lại sắp lên chức bố thì còn gì tuyệt hơn?