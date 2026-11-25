Giải trí

Ngô Kiến Huy vừa chính thức công khai fancam tiết mục Người điên yêu song ca cùng Ninh Dương Lan Ngọc trên trang cá nhân. Màn kết hợp này sau nhiều ngày để fan chờ đợi, không chỉ vì sự ăn ý của hai nghệ sĩ mà còn vì sự trở lại của một giai điệu cực kỳ quen thuộc.

Nam ca sĩ chia sẻ: "16 năm của Ninh Dương Lan Ngọc. Chúc mừng Ngọc và chúc Ngọc luôn toả sáng trên con đường nghệ thuật nhé".

Màn hội ngộ đầy năng lượng

Thực chất, đây là tiết mục hai nghệ sĩ từng trình diễn trong buổi fan meeting của Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng động và mang đến một màn trình diễn tràn đầy năng lượng. Việc lựa chọn ca khúc Người điên yêu làm bài hát kết hợp đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Với những ai yêu nhạc Việt, Người điên yêu không phải ca khúc xa lạ. Bài hát vốn gắn liền với tên tuổi của Minh Hằng và Tim, từng là một trong những ca khúc được khán giả trẻ cực kỳ yêu thích nhờ giai điệu bắt tai và màu sắc âm nhạc trẻ trung. Chính vì thế, khi Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc tái hiện lại, tiết mục này không đơn thuần là giải trí mà giống như một chuyến xe đưa người nghe trở về với những ký ức âm nhạc của nhiều năm trước.

Sức hút từ những màn kết hợp hoài niệm

Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú khi được nghe lại giai điệu quen thuộc, đồng thời nhớ về thời kỳ mà những bản hit Vpop từng phủ sóng dày đặc trên các sân khấu và chương trình âm nhạc. Sự kết hợp lần này cũng mang lại cảm giác gần gũi bởi Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc vốn có mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hai nghệ sĩ đứng chung sân khấu. Cách đây nhiều năm, họ đã từng có nhiều dịp đồng hành và biểu diễn cùng nhau, tạo nên những khoảnh khắc được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, vì đã một khoảng thời gian dài không có cơ hội tái hợp trong các tiết mục biểu diễn, nên sự trở lại lần này càng trở nên đáng chú ý hơn.

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện nhiều xu hướng và màu sắc mới, việc một ca khúc nổi tiếng từ nhiều năm trước vẫn có thể khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ cho khán giả là điều rất đáng quan tâm. Có thể thấy, sức sống của một bản hit không chỉ nằm ở giai điệu hay thời điểm phát hành, mà còn được lưu giữ qua những ký ức mà nó từng tạo ra cho người nghe. Màn trình diễn của Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc chính là cuộc hội ngộ thú vị giữa hiện tại và quá khứ, làm sống lại những thanh âm từng là một phần ký ức của Vpop.

Ai rồi cũng có lúc muốn quay về thời 'vàng' của Vpop, đúng không?