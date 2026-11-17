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Đêm nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào tối 24-11 tới đây để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là chương trình do thành phố Hà Nội chủ trì, với sự phối hợp từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan. Sự kiện có sân khấu rộng 3.000m² và dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Với những ai không thể đến tận nơi thì cũng đừng lo vì sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và được các cơ quan Báo, Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tiếp sóng. Đặc biệt, ban tổ chức phát vé hoàn toàn miễn phí, nên cứ chuẩn bị tinh thần săn vé để cùng hòa mình vào không khí lễ hội này thôi.

Âm nhạc epic kết hợp bản sắc truyền thống

Tại buổi họp báo công bố chương trình chiều 16-11 tại Hà Nội, nhạc sĩ Hữu Vượng trong vai trò Giám đốc âm nhạc cho biết anh sẽ tiếp tục sử dụng chất liệu epic làm chủ đạo, tương tự như đã làm với Tổ quốc trong tim. Theo nhạc sĩ, việc chọn phong cách epic là để tạo ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, truyền cảm hứng và kích thích lòng tự tôn dân tộc khi biểu diễn tại sân vận động với quy mô lên tới 60.000 khán giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Tuy nhiên, điểm ăn tiền của Muôn sắc Việt Nam chính là sự khai thác sâu vào yếu tố văn hóa. Thay vì chỉ là âm nhạc hiện đại, chương trình sẽ là sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống, các làn điệu dân tộc và nhạc cụ dân tộc kết hợp cùng chất epic. Sự kết hợp này vừa đảm bảo tạo ra sự bùng nổ về năng lượng, vừa giữ được cái hồn và bản sắc âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Những màn kết hợp đa thế hệ gây tò mò

Một trong những điều khiến fan mong chờ nhất chính là các màn kết hợp giữa những giọng ca huyền thoại "đi cùng năm tháng" và các nghệ sĩ đương đại. Ban tổ chức đã hé lộ những tiết mục cực kỳ chất lượng. Đầu tiên là liên khúc Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui với sự hòa giọng của các nghệ sĩ Quang Thọ, Thu Hiền, Cao Minh cùng với dàn sao trẻ Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc.

Không dừng lại ở đó, tiết mục Made in Vietnam sẽ là nơi hội ngộ của NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. Một cuộc gặp gỡ đa thế hệ khác cũng sẽ diễn ra trong Tiếng ru cội nguồn với sự góp mặt của NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD. Có thể thấy, sự sắp xếp này không chỉ mang tính biểu diễn mà còn là sự nối kết giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Điểm nhấn từ di sản UNESCO và màn đồng diễn khổng lồ

Tâm điểm của cả đêm diễn chính là tiết mục Bức tranh di sản. Đây là một màn trình diễn đặc biệt khi hội tụ cùng lúc 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, với sự góp mặt của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản từ khắp mọi miền đất nước.

Bên cạnh đó, NSND Trần Ly Ly cũng bật mí về một màn đồng diễn quy mô toàn sân vận động với điệu múa Hoa kết đoàn. Tiết mục này nằm trong bài hát Rạng rỡ Việt Nam do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện và được biên đạo Quang Đăng dàn dựng. Mục tiêu của màn đồng diễn là kêu gọi mọi người tham dự cùng hòa nhịp "muôn sắc một nhịp", cùng hát vang bài ca đoàn kết trong ngày hội văn hóa.

Hành trình 120 phút và các hoạt động đi kèm

Toàn bộ chương trình sẽ kéo dài 120 phút, chia làm ba chương chính gồm: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và kết thúc bằng phần Việt Nam bừng sáng năm châu. Lộ trình này sẽ dẫn dắt khán giả đi từ những huyền tích nguồn cội, xuyên qua các không gian di sản cho đến những sáng tạo mang bản sắc Việt của ngày hôm nay.

Để tăng thêm độ nhiệt cho đêm hội, ngoài phần trình diễn nghệ thuật, chương trình còn có bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đối với những người dân không thể có mặt tại sân vận động, thành phố cũng sẽ lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số địa điểm trên địa bàn để mọi người cùng theo dõi và hòa mình vào không khí sôi động của sự kiện.