Thu Quỳnh chính thức kết nạp Đảng, khoe khoảnh khắc hạnh phúc và biết ơn

Giải trí

Diễn viên Thu Quỳnh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại lễ kết nạp Đảng. Kèm theo khoảnh khắc đặc biệt này, nữ diễn viên chỉ viết ngắn gọn: "Hạnh phúc và biết ơn". Đây được xem là một dấu mốc lớn trong hành trình cuộc đời của cô, bên cạnh những thành công rực rỡ trong sự nghiệp nghệ thuật.

Không chỉ giỏi diễn mà còn được Bộ Quốc phòng khen thưởng

Thực ra, việc Thu Quỳnh đạt được những dấu ấn đặc biệt ngoài chuyên môn không phải là chuyện hiếm. Trước đó, vào tháng 11/2023, cô cùng các đồng nghiệp như Việt Anh và Hà Việt Dũng đã vinh dự nhận bằng khen từ Bộ Quốc phòng. Phần thưởng này ghi nhận những đóng góp của họ thông qua bộ phim truyền hình Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đây là một tác phẩm đào sâu vào cuộc sống và nhiệm vụ của những người lính biên phòng. Bộ phim không chỉ đơn thuần là giải trí mà còn mang đến góc nhìn chân thực về công việc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh cũng như hỗ trợ đồng bào tại vùng biên giới. Việc góp mặt trong dự án này và nhận được bằng khen là một điểm sáng đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghề của Thu Quỳnh.

Từ "ác nữ" My Sói đến người vợ hiền lành vai Huệ

Nói đến Thu Quỳnh, điều khiến khán giả nể nhất chính là khả năng "biến hóa" hình tượng cực gắt. Nhắc đến cô, nhiều người sẽ nhớ ngay tới My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Với nét sắc sảo, lạnh lùng và đầy thủ đoạn, My Sói đã trở thành một trong những vai phản diện tiêu biểu nhất của phim truyền hình Việt, đến mức mỗi khi bàn về các nhân vật ác đáng nhớ, cái tên này vẫn luôn được nhắc lại.

Thế nhưng, chính sự đối lập hoàn toàn khi cô hóa thân thành Huệ trong Về Nhà Đi Con mới là điều khiến sự nghiệp của Thu Quỳnh trở nên đáng chú ý. Từ một kẻ thủ đoạn, cô chuyển sang đóng vai một người phụ nữ hiền lành, giàu lòng vị tha. Nhân vật Huệ phải trải qua nhiều tổn thương trong hôn nhân nhưng vẫn bền bỉ nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Hai nhân vật này đối lập toàn diện từ tính cách, số phận cho đến cách hành xử, cho thấy một màu sắc diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên.

Những con số ấn tượng và nền tảng bài bản

Vai diễn Huệ không chỉ lấy lòng khán giả mà còn mang về cho Thu Quỳnh giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 năm 2019. Với người đóng phim từ năm 2008 và từng trải qua nhiều lần đề cử nhưng chưa thắng, giải thưởng này có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm.

Không chỉ dừng lại ở hai vai diễn đình đám kể trên, Thu Quỳnh còn duy trì sự hiện diện dày đặc trên màn ảnh qua nhiều tác phẩm như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Cha Tôi Người Ở Lại, Lửa Trắng hay chính Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Mỗi bộ phim là một hình ảnh khác nhau, giúp cô không bị đóng khung trong một kiểu vai nào.

Đáng nói hơn, tính đến thời điểm hiện tại, Thu Quỳnh đã góp mặt trong 5 bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng rating toàn quốc vào thời điểm phát sóng. Thành tích này đưa cô trở thành nữ diễn viên có nhiều phim top 1 rating nhất trong khung giờ vàng.

Để đạt được những kết quả này, Thu Quỳnh có một nền tảng đào tạo cực kỳ bài bản khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Ở tuổi 38, sự kết hợp giữa tư duy sân khấu và truyền hình đã giúp cô xây dựng dấu ấn riêng, từ những vai gai góc đến những nhân vật giàu lòng trắc ẩn trong các bộ phim đề tài xã hội.