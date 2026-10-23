Giải mã sức hút của 'Cô Long Đà Lạt': khi cà rỡn thành đặc sản du lịch

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Hàng nghìn du khách mỗi ngày đang đổ về khu vực sâu nhất của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm để tìm gặp "Cô Long Đà Lạt". Sức hút của địa điểm này lớn đến mức nếu không gặp được, khách sẵn sàng chờ đến ngày mai, hoặc nếu đã gặp rồi thì lại hẹn ngày quay trở lại.

Từ những clip cổ trang đến hiện tượng thu hút toàn cầu

Chị Hoàng Kim Hương, chủ một quán cà phê trên đồi tại cuối khu du lịch hồ Tuyền Lâm, chính là nhân vật mà mọi người gọi là "Cô Long Đà Lạt". Thực tế, quán nước của chị đã hoạt động hơn chín năm, nhưng chỉ thực sự trở thành điểm "phải ghé" khi các đoạn clip chị mặc cổ trang, nói chuyện cà rỡn theo kiểu lồng tiếng phim TVB và ứng đối với khách lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội từ cuối năm 2025.

Độ phủ sóng của hiện tượng này không chỉ gói gọn trong nước. Trong một ngày, chị Hương đón tiếp kiều bào và du khách đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Pháp, Đức, Ý, Thái Lan, Campuchia, Canada, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines.

Nghệ thuật 'bẻ lái' và sự khôn ngoan trong nhập vai

Điểm thú vị là trong các cuộc giao lưu, chị Hương thường ở thế bị động. Khách đến quán không chỉ để uống nước mà mỗi người đều tự chuẩn bị một nhân vật và kịch bản riêng, từ Dương Quá, Doãn Chí Bình cho đến các hiệp khách lang bạt. Việc của chị là đón nhận những tình huống đó và "bẻ lái" sao cho câu chuyện trở nên vui vẻ, bất ngờ nhưng không bị thô hay phản cảm.

Có những kịch bản được chuẩn bị cực kỳ công phu khiến chị không kịp trở tay. Điển hình là trường hợp một Việt kiều Canada sắm sẵn áo dài khăn đóng, ôm bó hoa và kiên nhẫn đợi gần ba tiếng đồng hồ chỉ để bước ra cầu hôn với nội dung Dương Quá sau 16 năm lạc mất đã tìm lại được người thương.

Chị Hương khẳng định mình không hề luyện tập hay theo học bất kỳ trường lớp nào, mà chỉ tận dụng sự ngây ngô để tạo bất ngờ. Chị cũng chia sẻ về sự cẩn trọng trong việc chọn hình ảnh. Việc chọn một nhân vật hư cấu thay vì nhân vật lịch sử Việt Nam là một lựa chọn khôn ngoan để tránh việc thiếu tôn trọng khi lấy ra làm "mảng miếng" gây cười.

Góc nhìn về văn hóa và kinh doanh tử tế

Chị Hương từ chối cả những danh xưng công chúng hay gán như nổi tiếng, idol hay người có sức ảnh hưởng, và chỉ muốn đơn giản là một người Đà Lạt. Tư duy này cũng thể hiện qua cách chị vận hành quán nước. Chị từ chối lồng ghép nhãn hàng vào các đoạn đối đáp dù có nhiều đơn vị đề nghị. Đặc biệt, quán có chính sách giảm giá sâu, không tính giá khách du lịch đối với người khuyết tật, người già đi lại khó khăn và các nhà sư.

Thông qua mỗi màn giao lưu, chị luôn khéo léo hỏi khách đến từ đâu để tạo ra những câu chào như "Cao Bằng xin chào Đà Lạt" hay "Phan Rang xin chào Đà Lạt" trong các clip. Chị hy vọng điều này giúp mọi người tự hào về nơi mình sinh ra, đồng thời quảng bá tiếng thơm cho du lịch Đà Lạt.

Hiện tại, chị Hương nhận định mình đang ở đỉnh của con sóng trào lưu nên đã chuẩn bị hướng đi mới bằng cách đưa thơ và những câu hát về Đà Lạt vào các câu chuyện.

Về góc nhìn chuyên môn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho rằng sự cộng hưởng giữa địa danh Đà Lạt và sự bùng nổ thông tin đã tạo nên một sản phẩm du lịch tốt, gợi mở việc xây dựng những câu chuyện Việt Nam chân thực và thu hút hơn. Trong khi đó, Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Thủy từ VICAS nhận định đây là một ví dụ gần gũi về công nghiệp văn hóa, khi chất liệu từ văn học Kim Dung được vận dụng để tạo ra sản phẩm du lịch khiến ngay cả khách Trung Quốc cũng yêu thích.