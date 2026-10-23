Đi food tour Hải Phòng theo danh sách 'kiểm chứng' của Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu

Giải trí

Hải Phòng không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thành phố cảng mà còn bởi thiên đường ẩm thực với những món ăn đậm đà, topping phong phú. Trong tập 7 của series Ăn Đi Đã trên kênh YouTube cá nhân, Jun Phạm cùng khách mời Thái Lê Minh Hiếu đã trực tiếp trải nghiệm và chia sẻ những địa chỉ ăn uống đáng thử tại đây.

Việc hai nghệ sĩ cùng nhau khám phá ẩm thực không chỉ mang đến những đánh giá tự nhiên mà còn tạo cảm hứng cho một số vlogger và food reviewer tìm đến các địa chỉ này để trải nghiệm.

Bắt đầu với những món mặn đặc trưng

Nếu phải chọn một món mở đầu cho chuyến food tour, bánh đa cua là lựa chọn không thể bỏ qua với sợi bánh màu nâu đặc trưng, nước dùng thơm vị cua đồng và topping đa dạng từ riêu cua, tôm, cá cho đến chả. Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu đã ghé Bánh Đa Cua Da Liễu tại số 137 Trần Phú để thưởng thức món bánh đa cua đồng thập cẩm. Trong khi Jun Phạm hào hứng khen ngợi độ ngon của món ăn, Thái Lê Minh Hiếu lại chọn cách ăn "nguyên thủy", nếm thử hương vị gốc trước khi thêm gia vị để cảm nhận rõ nhất đặc trưng của nước dùng.

Kết quả là cả hai đều bị chinh phục bởi hương vị đậm đà, sợi bánh dẻo dai và lượng topping khiến thực khách no bụng. Địa chỉ này cũng nhận được sự đồng tình từ vlogger Thâu Đi Đâu, người đánh giá cao nước dùng cũng như sự phong phú của chả lá lốt và tôm.

Tiếp nối danh sách là bánh mì cay, món ăn vặt nhỏ gọn với vỏ giòn, nhân pate béo thơm và ăn kèm chí chương. Hai anh tài đã dừng chân tại Bánh mì cay Khánh Nạp ở số 181 Hàng Kênh. Điều khiến họ ấn tượng nhất chính là phần pate có hương vị gợi nhớ những kỷ niệm xưa. Sự hòa quyện giữa lớp vỏ giòn rụm và pate béo ngậy khi chấm cùng chí chương tạo nên sức hút khó cưỡng.

Độ hot của địa chỉ này còn được chứng minh qua trải nghiệm của vlogger thuyhaha03, người thường xuyên mua số lượng lớn tại đây để làm quà. Vì đặc điểm nhỏ gọn và dễ mang đi, bánh mì cay là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn đem đặc sản Hải Phòng về cho người thân.

Giải nhiệt bằng món ngọt và kết thúc bằng bún cá cay

Để cân bằng lại những món mặn, cà phê cốt dừa và chè dừa dầm là hai gợi ý lý tưởng. Cà phê cốt dừa kết hợp vị đắng của cà phê và độ béo của cốt dừa, còn chè dừa dầm gây ấn tượng bởi sự đa dạng về kết cấu từ các thành phần dừa. Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu đã chọn Cà phê cốt dừa - Cô Hằng tại khu vực Lam Sơn để thưởng thức.

Một chi tiết thú vị là hai nghệ sĩ đã áp dụng cách khám phá ẩm thực hiện đại: đặt trước cà phê và chè qua ShopeeFood trong lúc đang ăn bánh mì cay. Với hình thức "đặt trước, lấy tại quán", họ không phải chờ đợi gọi món khi đến nơi, giúp tiết kiệm thời gian để dạo phố và vui chơi.

Khép lại hành trình là bún cá cay, món ăn dành cho những ai thích vị đậm đà, cay nồng và thưởng thức khi còn nóng. Tại Hải Phòng, thực khách có nhiều lựa chọn như bún cá rô chiên giòn, bún cá rô thập cẩm, bún cá thu thập cẩm hay bún cá thu sốt cay. Món ăn này thường đi kèm với thì là, hành tươi, dọc mùng, rau sống thái sợi và đôi khi có thêm nước chấm riêng cho cá hoặc chả.

Khi nếm thử, Jun Phạm bày tỏ sự thích thú với sự kết hợp giữa nước dùng và các loại topping, trong khi Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy ấm người khi thưởng thức món ăn này.

Đi food tour mà có danh sách sẵn thế này thì chỉ việc xách xe đi thôi, nhưng liệu bạn có đủ sức ăn hết tất cả trong một ngày không?