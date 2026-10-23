Đám cưới Quân A.P trong Running Man Vietnam: Dàn khách mời xịn xò, netizen 'truy tìm' cô dâu

Giải trí

Chương trình Running Man Vietnam vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi hé lộ những hình ảnh về đám cưới của Quân A.P. Không khí chuẩn bị cho ngày vui của “chú rể” Tám Quân được mô tả là rộn ràng và náo nhiệt, mang lại cảm giác chân thực như một hôn lễ ngoài đời thực.

Dàn khách mời nổi bật

Điểm nhấn đầu tiên chắc chắn là màn lên đồ cực kỳ chỉn chu và nổi bật của dàn cast quen thuộc. Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung đều xuất hiện với diện mạo lung linh, cùng nhau tất bật chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này. Nhìn cách cả hội hào hứng và vui vẻ, đúng là không khí đám cưới hiện lên rõ mồn một.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, độ "hot" của tập phát sóng này còn tăng vọt khi chương trình công bố hai khách mời đặc biệt sẽ góp mặt là Minh Hằng và Pháp Kiều. Sự xuất hiện của hai gương mặt này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ và khiến tập phim trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.

Truy tìm danh tính cô dâu thực sự

Dù đây chỉ là một tình huống trong show thực tế, nhưng chủ đề đám cưới đã khiến cư dân mạng không thể ngồi yên và bắt đầu đặt nghi vấn về danh tính cô dâu. Cái tên được nhiều người gọi tên nhất chính là Lê Khanh - bạn gái ngoài đời thực của Quân A.P. Sự tò mò này không hề ngẫu nhiên vì cặp đôi vốn nổi tiếng kín tiếng nhưng lại có một chuyện tình bền chặt.

Được biết, Quân A.P và Lê Khanh đã gắn bó với nhau hơn một thập kỷ. Mối lương duyên này bắt đầu từ thời cả hai còn học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, sau đó tiếp tục cùng nhau theo học tại THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Tình cảm của họ được cho là nảy nở từ năm lớp 9 và cứ thế âm thầm kéo dài qua nhiều năm tháng.

Những "tín hiệu" gây bão mạng xã hội

Thực ra, Quân A.P không hoàn toàn giấu kín mọi thứ. Từ khoảng năm 2012, nam ca sĩ đã chia sẻ một số hình ảnh có sự xuất hiện của Lê Khanh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit, anh lại chọn cách giữ im lặng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm với truyền thông, điều này càng khiến công chúng tò mò hơn về mối quan hệ của cả hai.

Đỉnh điểm của sự nghi vấn là vào tháng 7 vừa qua, Quân A.P từng gây xôn xao khi đăng tải rồi nhanh chóng xóa một tấm hình chụp cùng một cô gái diện váy cưới. Trong ảnh, nam ca sĩ mặc trang phục chú rể giữa khung cảnh lãng mạn tại Ý. Dù bức ảnh bị xóa rất nhanh nhưng netizen đã kịp lưu lại và lan truyền rộng rãi, làm dấy lên nghi vấn anh sắp kết hôn.

Kết hợp với những động thái gần đây mà khán giả suy đoán là tín hiệu về chuyện cưới hỏi vào cuối năm, đời tư của Quân A.P hiện đang là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, cho đến nay, nam ca sĩ vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ kế hoạch tổ chức đám cưới nào ngoài đời thực. Vậy nên, mọi thứ hiện tại vẫn chỉ là những đồn đoán khiến fan vừa tò mò vừa hồi hộp chờ đợi.