Nhật Kim Anh thân thiết cùng cầu thủ Đình Bắc, NSND Thu Hà khoe nhan sắc U60

Giải trí

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh vừa khiến dân mạng xôn xao khi đăng ảnh hội ngộ thân thiết cùng cầu thủ Đình Bắc và Lý Đức tại Hà Nội. Chị hào hứng chia sẻ: "Mấy chị em tôi lại hội ngộ tại Hà Nội!".

Thực ra, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và Đình Bắc bắt đầu từ việc bé Bửu Long rất hâm mộ nam cầu thủ. Trong sinh nhật của Đình Bắc, Nhật Kim Anh đã đăng ảnh chụp cùng anh và con trai kèm lời chúc tình cảm, thậm chí còn đề nghị trở thành fan của anh. Dù kém nhau 19 tuổi, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ và chụp ảnh chung. Thậm chí, Nhật Kim Anh còn đến Sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ Đình Bắc trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 và khoe được anh ký tên lên áo và cờ.

Bí quyết giữ nhan sắc của NSND Thu Hà

Trong khi đó, NSND Thu Hà lại gây sốt khi đăng ảnh dạo quanh Hồ Gươm và ăn tối cùng hội bạn thân. Ở tuổi U60, mỹ nhân Lá ngọc cành vàng một thời nhận về cơn mưa lời khen vì nhan sắc trẻ đẹp.

Chia sẻ về động lực giữ gìn vẻ ngoài, nghệ sĩ Thu Hà cho biết chị cố gắng giữ nét đẹp theo kiểu người lớn tuổi mà không gây áp lực lên bản thân. Thay vì ăn kiêng khắt khe, chị chọn ăn uống có chọn lọc và tập những môn thể dục đơn giản, bền bỉ. Chị khẳng định mình không có bí quyết khoa học bài bản nào mà chỉ theo chủ nghĩa tự nhiên, chọn những gì vừa sức và yêu thích.

Quỳnh Anh Shyn một mình dự show tại Mỹ

Một tin cực cháy khác là Quỳnh Anh Shyn là nghệ sĩ Việt duy nhất góp mặt trực tiếp tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra ở Sony Pictures Studios, California.

Cô nàng gây ấn tượng mạnh với bộ trang phục từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, kết hợp cùng mái tóc giả màu xanh dài mượt, đúng chuẩn phong cách cá tính thường thấy.

Mỗi người một câu chuyện riêng, đều đáng chú ý.