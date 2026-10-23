Trại buôn người chính thức soán ngôi Thỏ ơi!! để dẫn đầu doanh thu phim Việt 2026

Giải trí

Ngày 17/10, số liệu từ Boxoffice Vietnam cho thấy Trại buôn người đã chính thức vượt con số 450 tỷ đồng kể từ khi ra rạp vào ngày 25/9. Kết quả này giúp phim vượt qua Thỏ ơi!! – tác phẩm từng gây sốt dịp Tết với doanh thu 450 tỷ đồng để leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phim Việt năm 2026.

Đáng nói là trong khi Thỏ ơi!! có lợi thế khổng lồ từ thương hiệu phim tâm lý, tình cảm, gia đình của Trấn Thành và ra mắt đúng dịp Tết, còn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập ra mắt dịp 2/9 (thu về gần 208 tỷ đồng), thì Trại buôn người lại không có bất kỳ ngày lễ lớn nào hỗ trợ. Thậm chí, phim còn bị lùi lịch chiếu nhiều lần để chỉnh sửa trước khi ra mắt cuối tháng 9. Vậy mà chỉ sau ba tuần liên tiếp đứng đầu phòng vé, phim đã lập kỷ lục mới. Tốc độ bán vé của phim cực kỳ đáng nể khi đạt 100 tỷ đồng chỉ sau bốn ngày đầu ra rạp, với số suất chiếu dao động từ 3.000 đến 5.000 suất tùy thời điểm.

Cú hit từ đề tài 'nóng' và quy mô sản xuất khủng

Một trong những yếu tố đáng chú ý của Trại buôn người là câu chuyện xoay quanh chủ đề "việc nhẹ lương cao" và những cái bẫy lừa đảo, buôn người xuyên biên giới. Đây là vấn đề xã hội mang tính cảnh báo cao, khiến khán giả bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ. Dù trước đó Thiên đường máu cũng làm đề tài tương tự, nhưng Trại buôn người lại được đánh giá cao hơn nhờ nhịp kể nhanh, gọn và cách dàn dựng hấp dẫn.

Không chỉ thắng về nội dung, phim còn khiến người xem choáng ngợp bởi quy mô sản xuất. VietKings đã xác lập kỷ lục cho phim với hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim, trong đó có những đại cảnh huy động tới 700 diễn viên. Để tạo sự khác biệt với các phim tội phạm thông thường, đoàn phim đã đưa vào những nét văn hóa đặc trưng của vùng biên giới Tây Nam Bộ như hoạt động hái thốt nốt ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang hay hình ảnh đua bò tại chùa Rô.

Dàn cast đa dạng và chiến lược tiếp cận thực tế

Sức hút của phim còn đến từ dàn diễn viên đa dạng, từ những tên tuổi như NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn cho đến Quách Ngọc Ngoan, Trầm Minh Hoàng, Tùng Mint, Kore Hải Anh và Minh Kiên. Việc xây dựng nhiều tuyến nhân vật giúp phim chuyển tải được nhiều cung bậc cảm xúc, từ hành động kịch tính đến tình cảm sâu lắng.

Bên cạnh đó, ê-kíp không chỉ ngồi chờ khán giả đến rạp mà còn chủ động đi giao lưu trực tiếp tại nhiều thành phố lớn nhỏ như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Lạt. Chính những hoạt động kết nối này đã giúp phim lan tỏa rộng rãi hơn.

Kỷ lục cho đạo diễn trẻ và kế hoạch mở rộng

Với con số 450 tỷ đồng, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã chính thức trở thành đạo diễn giữ kỷ lục có phim đầu tay đạt doanh thu cao nhất. Cùng với biên kịch Mèo Bích Trang, cả hai thừa nhận kết quả này vượt xa kỳ vọng ban đầu. Dù hiện tại có nhiều phim nước ngoài ra mắt, nhưng sức nóng của Trại buôn người vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Để tiếp tục đẩy mạnh thông điệp cảnh báo, đoàn phim đang hoàn tất hậu kỳ và trình Cục Điện ảnh thẩm định phiên bản T13 dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên. Mục tiêu là hướng đến học sinh THCS và THPT để giúp các bạn trẻ nhận diện chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. Phiên bản này dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10/2026.

Trong khi Trại buôn người thăng hoa, thị trường phim Việt cuối năm lại có sự phân hóa rõ rệt. Lên hương đang tiến sát mốc 100 tỷ đồng, Út Lan và Án mạng xém hoàn hảo dừng ở mức trung bình khá. Ngược lại, Bóng ma nhà hát và Mãi nợ một lời tạm biệt lại rời rạp với doanh thu bết bát.

Liệu phiên bản T13 có giúp Trại buôn người phá thêm kỷ lục nào nữa không nhỉ?