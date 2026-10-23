Diễn viên Ngọc Thủy: Mong mỗi cô gái được sống cuộc đời mình mong muốn

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Ngọc Thủy được biết đến qua hình ảnh cô gái bướng bỉnh trong phim truyền hình “Bước chân vào đời”. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ diễn viên tự nhận mình là người hướng nội, yêu những điều bình dị và trân trọng những khoảng thời gian yên tĩnh để tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Dù thể hiện sự năng động khi làm việc, cô chia sẻ mình không phải kiểu người thích những nơi đông đúc hay những cuộc vui ồn ào.

Áp lực phía sau ánh hào quang

Theo Ngọc Thủy, không chỉ những người làm nghệ thuật mà phụ nữ nói chung đều có những áp lực riêng. Với riêng nghề diễn viên, cô phải đối mặt với nhiều thách thức như việc làm mới bản thân qua từng vai diễn, đáp ứng kỳ vọng của khán giả, sự cạnh tranh trong nghề cũng như áp lực về ngoại hình và hình ảnh cá nhân. Cô cho rằng đằng sau những khoảnh khắc lung linh trên màn ảnh là rất nhiều nỗ lực mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Có những thời điểm, Ngọc Thủy tự tạo áp lực cho chính mình. Tuy nhiên, khi ngày càng trưởng thành, cô nhận ra rằng mình không cần phải làm tốt mọi thứ cùng một lúc. Nữ diễn viên chọn cách cân bằng giữa việc nỗ lực cho công việc và dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân để hướng tới một cuộc sống vui vẻ và bình yên.

Bài học về sự kiên nhẫn và lòng biết ơn

Nhìn lại hành trình đã qua, bài học lớn nhất mà Ngọc Thủy rút ra được là sự kiên nhẫn với bản thân và không nên quá vội vàng. Trong môi trường nghệ thuật, có những lúc cô cảm thấy hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê, tham gia các dự án hay và gặp gỡ những người giỏi. Nhưng cũng có những khoảng lặng khi phải chờ đợi, đối diện với sự không chắc chắn và tự đặt câu hỏi về năng lực của chính mình.

Ngọc Thủy bày tỏ lòng biết ơn với bản thân vì đã không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cố gắng dù mệt mỏi hay chưa đạt được điều mong muốn. Cô cảm thấy tự hào vì đã học được cách tự lập, chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình và hiểu rằng không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.

Tình yêu gia đình và định nghĩa về sự chăm sóc

Khi nói về người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến suy nghĩ và cách sống hiện tại, Ngọc Thủy nhắc đến mẹ. Cô chia sẻ lúc nhỏ có những điều cô chưa hiểu hết, thậm chí từng thấy mẹ không hiểu mình. Nhưng khi trưởng thành, cô dần thấu hiểu hơn những lo lắng và tình yêu thương mà mẹ dành cho cô. Từ mẹ, nữ diễn viên học được sự quan tâm đến những người thân yêu và tinh thần nỗ lực trong cuộc sống.

Ngọc Thủy nhận ra rằng yêu thương người khác không đồng nghĩa với việc quên đi bản thân, mà mỗi người cần biết chăm sóc chính mình để sống tốt cuộc đời của mình. Cô mong muốn dù công việc bận rộn đến đâu vẫn có thời gian bên gia đình và làm những điều khiến mẹ vui, vì cô tin những điều bình dị đó lại vô cùng đáng quý.

Lời nhắn gửi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Ngọc Thủy gửi lời chúc đến phái đẹp luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc và được yêu thương thật nhiều. Đặc biệt, cô mong mỗi người phụ nữ đều có cơ hội sống cuộc đời mình mong muốn, dù ở bất kỳ vai trò nào cũng được tôn trọng, quan tâm và theo đuổi điều khiến mình hạnh phúc. Cô hy vọng phụ nữ không chỉ được yêu thương trong ngày 20.10 mà cả những ngày bình thường nhất, để luôn có thể tự hào về chính mình dù hành trình phía trước chưa hoàn hảo.

Nếu dành riêng một ngày cho bản thân vào dịp này, Ngọc Thủy sẽ chọn một ngày thật nhẹ nhàng, không cầu kỳ hay lên kế hoạch quá nhiều. Cô dự định sẽ ngủ dậy muộn hơn, ăn món mình thích, chăm sóc bản thân, đi cà phê hoặc mua sắm trong ngân sách cho phép. Nếu có thời gian, cô muốn đi đâu đó để thay đổi không khí, chụp vài tấm ảnh đẹp và tận hưởng cảm giác không phải vội vàng chạy theo lịch trình công việc.

Với Ngọc Thủy, yêu thương bản thân đôi khi chỉ đơn giản là cho mình thời gian ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu, ở bên cạnh những người khiến mình thoải mái và cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại mà không thấy có lỗi vì chưa làm việc.