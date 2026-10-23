Huyền Lizzie gây tranh cãi vì 'quá đẹp' khi đóng vai nghèo: Khi tạo hình và diễn xuất không cùng tiếng nói

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Huyền Lizzie vừa trở lại màn ảnh với một hình tượng hoàn toàn trái ngược với những quý cô thành đạt, thời thượng thường thấy. Trong bộ phim Căn Nhà Không Mái Che, cô vào vai Hạnh - một người phụ nữ nông thôn nghèo khó, chịu đựng cuộc hôn nhân bất hạnh với người chồng bạo lực và một mình nuôi hai con. Cuộc sống của Hạnh là chuỗi ngày làm việc chân tay vất vả, từ hái chè, bán rau cho đến nuôi gà lợn với nỗi lo cơm áo không hồi kết. Để tạo sự khác biệt, gương mặt nhân vật còn có một vết bớt lớn kéo dài xuống vùng cằm.

Thế nhưng, ngay khi phim lên sóng, thay vì tập trung vào nội dung, cư dân mạng lại nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về diện mạo của nữ chính. Nhiều ý kiến cho rằng Huyền Lizzie vẫn quá đẹp và sang trọng, không đủ lam lũ để người xem tin vào một nhân vật nghèo khổ. Phong thái của cô bị nhận xét là vẫn mang nét phụ nữ thành thị, khiến hình ảnh nhân vật Hạnh trở nên thiếu thuyết phục trong mắt một bộ phận khán giả.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận công bằng, việc tạo hình chưa đạt không đồng nghĩa với việc diễn xuất tệ. Rất nhiều người xem vẫn đánh giá cao cách Huyền Lizzie thể hiện cảm xúc, đặc biệt là trong những phân cảnh nhân vật bị dồn ép, hoảng loạn hay chịu tổn thương. Điều này cho thấy nữ diễn viên đã đầu tư kỹ về tâm lý, thể hiện được sự bất lực và nỗi đau của người mẹ muốn bảo vệ con, thay vì chỉ buồn bã một cách đơn giản.

Để hóa thân vào vai Hạnh, Huyền Lizzie không hề giữ nguyên diện mạo thường ngày. Cô từng chia sẻ rằng mình giảm cân và chủ động tìm mua quần áo cũ tại chợ Kim Liên với mức giá chỉ khoảng 10.000 đồng mỗi món. Tổng chi phí cho toàn bộ trang phục trong phim chỉ hơn 100.000 đồng. Dù nỗ lực hậu trường là có thật, nhưng thực tế là những cố gắng này không mặc nhiên đảm bảo thành quả trên màn ảnh sẽ hoàn hảo.

Chúng ta cần hiểu rằng tạo hình nhân vật là kết quả phối hợp của cả một ê-kíp, từ diễn viên, bộ phận hóa trang, phục trang cho đến đạo diễn, ánh sáng và quay dựng. Một diễn viên không thể một mình quyết định toàn bộ diện mạo cuối cùng. Đối với một nhân vật lao động ngoài trời quanh năm như Hạnh, làn da sạm nắng tự nhiên hơn hay những dấu vết mệt mỏi rõ nét hơn trên gương mặt sẽ giúp nhân vật gần gũi hơn. Việc khán giả cảm thấy chưa đủ lam lũ nên được xem là góp ý cho tổng thể quá trình xây dựng hình ảnh thay vì phủ nhận khả năng hóa thân của diễn viên.

Thực sự là quá khắt khe nếu mặc định một diễn viên chỉ được đóng những vai tương xứng với ngoại hình đời thực. Việc ép một người đẹp chỉ được đóng vai tiểu thư hay phú bà sẽ vô tình tước đi cơ hội được lột xác của họ. Diễn viên cần được thử sức với nhiều dạng nhân vật trái ngược để điện ảnh có thêm những màn biến hóa thú vị. Việc lấy nhan sắc làm giới hạn cho khả năng diễn xuất chẳng khác nào tự đóng khung nghệ thuật.

Cuối cùng, tạo hình và diễn xuất là hai yếu tố liên quan nhưng không thể đánh đồng. Một gương mặt sạm đi hay quần áo cũ kỹ cũng không thể biến một vai diễn thành xuất sắc nếu người diễn không truyền tải được cảm xúc. Ngược lại, một diễn xuất tốt vẫn có thể bị giảm sức nặng nếu phần hóa trang không hỗ trợ hiệu quả. Vậy nên, thay vì yêu cầu diễn viên phải trở nên xấu xí hơn, điều quan trọng là ê-kíp cần giúp khán giả nhìn thấy rõ hơn những dấu vết của cuộc đời nhân vật thông qua hình ảnh.