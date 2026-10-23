Huy Khánh liên tiếp đăng status tâm trạng về việc chia tay

Giải trí

Tối 21/10, diễn viên Huy Khánh gây chú ý khi đăng một bài viết dài chia sẻ về chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Trong bài đăng, nam diễn viên đề cập đến việc chia tay và cho rằng khi hai người không còn phù hợp để đồng hành, tốt nhất là không nên níu kéo nếu một người đã muốn rời đi.

Huy Khánh viết: "Đừng trách người ra đi, cũng đừng vội trách một người không chung tình". Anh nhìn nhận rằng có những mối quan hệ bắt đầu từ tình cảm chân thành, nhưng đến một thời điểm, cả hai sẽ nhận ra mình không còn phù hợp để tiếp tục bên nhau. Theo anh, việc rời đi không nhất thiết là do hết thương, mà đôi khi đó là lựa chọn khi cả hai không thể cùng nhau xây dựng tương lai như mong đợi. Nam diễn viên kết luận rằng nếu một ngày đối phương muốn đi, hãy để họ đi mà không oán trách hay níu kéo, vì đó có thể là điều tốt hơn cho cả hai.

Những chia sẻ tâm trạng liên tiếp

Thực chất, đây không phải lần đầu nam diễn viên đăng status buồn. Khoảng một tuần trước đó, Huy Khánh cũng từng chia sẻ về việc khép lại một mối quan hệ và ngừng hy vọng vào những điều không còn phù hợp.

Anh viết: "Có những ngày phải khép lại một cuộc tình, buông bỏ một nghĩa anh em. Không phải hết thương, cũng chẳng phải hết nghĩa, mà vì đã đến lúc ngừng hy vọng vào những điều không còn phù hợp. Hết là không còn nữa. Kết thúc là chọn không để bắt đầu. Đời người, đôi khi phải biết dừng đúng lúc, để giữ lại chút bình yên cho chính mình". Việc liên tục đăng tải những nội dung tâm trạng thời gian qua khiến netizen xôn xao bàn tán về tình trạng hiện tại của anh. Dù vậy, trong các bài viết, Huy Khánh không hề đề cập đến một cái tên cụ thể hay cho biết nguyên nhân chi tiết của những dòng trạng thái này.

Chuyện tình 12 năm và cuộc ly hôn

Huy Khánh và Mạc Anh Thư từng có 12 năm gắn bó trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2023. Thông tin này sau đó được Mạc Anh Thư xác nhận vào tháng 3/2025. Cựu người mẫu khẳng định quyết định chia tay không liên quan đến người thứ ba và cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con gái.

Sau ly hôn, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan sinh sống, còn Huy Khánh ở lại Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì sự kết nối trong việc nuôi dạy con cái.

Cuộc sống mới của Mạc Anh Thư tại Phần Lan

Sau hơn hai năm sống tại Phần Lan, Mạc Anh Thư dần ổn định cuộc sống với việc vừa chăm sóc con gái vừa kinh doanh online. Tháng 6/2026, cô chia sẻ tin vui khi hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh sau 2,5 năm học tập.

Tuy nhiên, hành trình định cư ở nước ngoài không hoàn toàn dễ dàng. Mạc Anh Thư từng thừa nhận có những lúc cảm thấy hối hận về quyết định sang Phần Lan. Dù vậy, cô chọn tiếp tục cố gắng và xem những trải nghiệm đã qua là động lực để bản thân tiến bộ hơn.

Đọc mấy status này mà thấy sặc mùi 'healing' nhưng lại hơi buồn, không biết anh Khánh đang trải qua chuyện gì hay chỉ đơn giản là tâm trạng thôi nhỉ?