Đi đu concert BigBang ở Hà Nội: Vé máy bay gần 7 triệu, khách sạn 'cháy' sạch

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Cơn sốt concert BigBang tại Hà Nội từ ngày 23 đến 25/10 đang khiến thị trường lưu trú và vận tải biến động mạnh. Hiện tại, nhiều khách sạn quanh khu vực sân Mỹ Đình đã hoàn toàn kín phòng, trong khi giá vé máy bay khứ hồi từ TP HCM ra Hà Nội vọt lên mức gần 7 triệu đồng.

Một ví dụ điển hình là chị Trung Anh từ TP HCM. Chỉ ba ngày trước đêm concert diễn ra vào 24-25/10, khi chị bắt đầu tìm phòng thì khoảng 7 khách sạn trong bán kính 1 km quanh sân vận động đều báo hết chỗ hoặc chỉ còn lẻ đêm 23/10. Cuối cùng, chị phải chấp nhận đặt phòng tại một khách sạn cách địa điểm biểu diễn 4 km với giá 1,5 triệu đồng mỗi đêm cho phòng đôi để lưu trú từ ngày 23 đến 26/10.

Cơn sốt phòng ở khu vực Mỹ Đình

Khảo sát thực tế ngày 21-22/10 tại 10 khách sạn trong bán kính 1-3 km quanh sân Mỹ Đình cho thấy tình trạng khan hiếm phòng nghiêm trọng. Hầu hết các cơ sở này đã hết phòng đêm 24/10, một số ít chỉ còn 1-2 phòng lẻ vào ngày 23 và 25/10 hoặc chỉ còn các hạng phòng cao cấp. Giá phòng đôi phổ biến rơi vào khoảng một triệu đồng mỗi đêm, tăng thêm 200.000-300.000 đồng so với ngày thường.

Ông Nguyễn Văn Thọ, CEO nền tảng đặt phòng và tour cá nhân hóa Mustgo, cho biết công suất phòng tại Mỹ Đình đã vượt mốc 80%. Tùy vào tình trạng phòng thực tế, giá bán tăng từ 5-15%. Đáng chú ý, một số khách sạn đã chủ động chuyển sang bán giá khách lẻ thay vì áp dụng mức giá cho đại lý du lịch như mọi khi. Khi các phòng gần sân vận động bị thu hẹp, khách bắt đầu mở rộng tìm kiếm sang các khu vực lân cận như Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm.

Đại diện Mustgo phân tích rằng các concert quốc tế quy mô lớn thường thúc đẩy nhu cầu lưu trú ngắn hạn, không chỉ trong đêm diễn mà còn cả những ngày trước và sau sự kiện, giúp các cơ sở lưu trú tại Hà Nội tăng doanh thu.

Sự ảnh hưởng này lan rộng đến cả những khách sạn ở xa hơn. Bà Nguyễn Thị Việt Thu, Phó tổng quản lý kiêm Giám đốc Kinh doanh và Phân phối hệ thống khách sạn Novotel, cho biết Novotel Hanoi Thai Ha (cách sân Mỹ Đình 6 km) và Novotel Suites Hanoi (cách 4 km) gần như kín phòng cuối tuần 24-25/10. Theo bà Thu, tháng 10 vốn là cao điểm của Hà Nội, nay cộng thêm concert BigBang khiến nhu cầu tại Cầu Giấy - Mỹ Đình tăng vọt. Trong khi nhiều người đặt sớm để lấy giá ưu đãi, những khách đặt sát ngày vẫn sẵn sàng chi đậm cho các hạng phòng cao cấp.

Thậm chí, Sheraton Hanoi dù cách địa điểm tổ chức tận 10 km vẫn hưởng lợi. Bà Nguyễn Thị Cẩm Ly, Giám đốc Marketing Sheraton Hanoi, xác nhận khách sạn đã kín phòng trong hai ngày 24-25/10, với giá bán trung bình cao hơn từ 30-50% so với cuối tuần thông thường.

Vé máy bay 'leo thang' theo sức nóng concert

Không chỉ phòng ở, giá vé máy bay đến Hà Nội cũng ghi nhận sự chênh lệch khủng khiếp so với cuối tuần kế tiếp. Theo khảo sát trên Traveloka và Trip.com, vé khứ hồi chặng TP HCM - Hà Nội từ ngày 23-26/10 có giá từ 5,1 triệu đồng cho các khung giờ muộn và chưa bao gồm hành lý ký gửi. Với những chuyến bay giờ thuận tiện và có hành lý, mức giá lên tới gần 7 triệu đồng.

Để thấy rõ sự chênh lệch, hãy nhìn vào giai đoạn 30/10-1/11. Vé khứ hồi cùng chặng này chỉ khoảng 3 triệu đồng cho giờ bay muộn (chưa hành lý) và khoảng 4 triệu đồng cho giờ thuận tiện. Như vậy, giá vé dịp concert cao hơn khoảng 70-75% so với cuối tuần ngay sau đó.

Với chặng Đà Nẵng - Hà Nội, vé khứ hồi ngày 23-26/10 dao động từ 2-3 triệu đồng, trong khi giai đoạn 30/10-1/11 chỉ khoảng 1,5-2 triệu đồng cho các chuyến giờ muộn chưa kèm hành lý.

Chiến thuật 'đặt sớm' của các fan

Dữ liệu từ Trip.com công bố ngày 8/10 cho thấy sức hút của BigBang đã tác động đến nhu cầu đi lại từ 2-3 tháng trước. Ngay khi đợt mở bán sớm diễn ra vào ngày 14/8, lượng đặt vé máy bay và khách sạn liên quan đến sự kiện tăng gấp 6 lần mức trung bình hằng ngày.

Trong giai đoạn 23-26/10, lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng này tăng 74%, lượng hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường gửi khách chính bao gồm TP HCM, Seoul, Đài Bắc, Nagoya, Đà Nẵng và Busan.

Người hâm mộ năm nay có xu hướng lên kế hoạch rất sớm: vé máy bay được đặt trước trung bình 70 ngày và khách sạn là 76 ngày. Hơn một nửa số vé bay và gần 2/3 số phòng khách sạn được đặt trước ít nhất hai tháng. Thực tế, các khách sạn trong bán kính 3 km quanh sân Mỹ Đình đã báo hết phòng từ ngày 29/7. Lượng đặt phòng cho ngày 23-24/10 cao gấp 15 lần mức trung bình các ngày khác trong tháng 10.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, sức hút của BigBang không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là cơ hội phát triển du lịch gắn với âm nhạc quốc tế, góp phần định vị Hà Nội là điểm đến văn hóa sáng tạo và lan tỏa hình ảnh thủ đô ra thế giới.

Đúng là vì thần tượng mà chấp nhận 'cháy túi', nhưng nhìn mức giá vé máy bay thì đúng là một bài toán cân não cho các fan.