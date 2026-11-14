Hồng Đào: 'Nữ diễn viên đắt show nhất màn ảnh Việt' và cuộc sống rực rỡ tuổi 64

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Ở tuổi 64, Hồng Đào khiến công chúng bất ngờ khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh. Riêng năm 2026, nữ diễn viên xuất hiện trong năm dự án với đa dạng thể loại, từ lồng tiếng, điện ảnh Việt cho đến dự án Tazza 4: The Song of Beelzebub của Hàn Quốc. Chính tần suất làm việc dày đặc này khiến chị được gọi là “nữ diễn viên đắt show nhất màn ảnh Việt” thời điểm hiện tại.

Vượt qua biến cố để tìm lại sự lạc quan

Trước khi trở lại mạnh mẽ, Hồng Đào từng có khoảng thời gian vắng bóng vì chuyện hôn nhân. Năm 2019, chị và nghệ sĩ Quang Minh xác nhận ly hôn sau 24 năm chung sống. Suốt bảy năm sau đó, nữ diễn viên chưa từng công khai nhắc đến chồng cũ hay câu chuyện tan vỡ mà chọn cách tập trung hoàn toàn cho nghệ thuật.

Hiện tại, Hồng Đào tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng mẹ ruột và hai con gái là Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu. Ngôi nhà của chị được mô tả đẹp như resort với bể bơi ở sân sau, xung quanh trồng nhiều loài hoa, rau xanh và cây ăn trái. Niềm hạnh phúc lớn nhất của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, giỏi giang, hiếu thảo và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ.

Cuộc chiến với sức khỏe và lối sống khoa học

Không chỉ đối mặt với biến cố tình cảm, năm 2023, Hồng Đào từng gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe. Chị phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ đồng hồ tại Mỹ và buộc phải ngưng hoạt động nghệ thuật trong một thời gian. Đến nay, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định, tinh thần khỏe mạnh để tiếp tục theo đuổi đam mê. Chị thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để đóng phim, kết hợp thăm người thân và đi du lịch.

Để duy trì phong độ trẻ trung và yêu đời, Hồng Đào tuân thủ lối sống khoa học: ăn uống kỹ lưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ và tập thể dục đều đặn từ một đến hai tiếng mỗi ngày. Chị tự thưởng cho mình những chuyến đi, những bữa ăn ngon và làm những điều mình thích để tận hưởng tuổi xế chiều một cách trọn vẹn nhất.

Tâm thế lạc quan trước tin đồn và đam mê nghề nghiệp

Thời gian qua, Hồng Đào từng phải đính chính tin đồn tái hôn ở tuổi U70. Nữ diễn viên hài hước tự nhận mình là “bom nổ chậm” và thú thật rằng bản thân “chưa gả cho ai được”. Trước những lời đồn đoán, chị chọn cách đón nhận nhẹ nhàng vì cho rằng mọi người chỉ đang mong mình được hạnh phúc.

Trong dự án mới nhất mang tên Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hồng Đào đảm nhận vai chính là một người phụ nữ nhiều biến cố. Vì vai diễn có độ tuổi gần với ngoài đời, chị chia sẻ đôi khi mượn chính những trải nghiệm cá nhân để tìm cảm xúc cho nhân vật. Để tránh bị trùng lặp khi thường xuyên được mời đóng vai người mẹ, nữ diễn viên luôn tìm kiếm những nhân vật có tính cách khác biệt và trao đổi kỹ với đạo diễn để điều chỉnh chi tiết.

Hồng Đào thừa nhận việc có công việc để làm ở tuổi này là một niềm hạnh phúc. Khi không đóng phim, chị hầu như chỉ ở nhà và hạn chế dùng mạng xã hội. Với chị, hạnh phúc của người nghệ sĩ giai đoạn này là có vai diễn hay và được khán giả đón nhận. Chị luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để đáp lại tình thương của công chúng, sống cho chính mình và trân trọng mọi trải nghiệm để trở nên cởi mở, hạnh phúc hơn.