Bác sĩ giảng viên đại học quyết định 'comeback' với âm nhạc sau 5 lần thi hát thất bại

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Sau nhiều năm bận rộn với công tác giảng dạy và nghiên cứu, bác sĩ Phan Hoàng Hải đã quyết định quay trở lại với âm nhạc. Đối với anh, đây không chỉ là một lần "bước ra ánh sáng" mà còn là cách thực hiện lời hẹn với bản thân sau một thời gian dài bỏ quên đam mê. Anh chia sẻ rằng khi có nhiều thời gian một mình, anh nhận ra mình vẫn còn một giấc mơ chưa thực hiện nên đã quyết tâm theo đuổi.

Phan Hoàng Hải hiện là giảng viên tại Trường đại học Y Dược TP.HCM. Niềm đam mê âm nhạc trong anh đã có từ nhỏ. Thời điểm thi đại học, anh từng khao khát được theo học thanh nhạc nhưng gia đình không đồng ý vì cho rằng nghề ca hát không ổn định. Khi đó, mẹ anh hứa nếu anh thi đậu vào một trường đại học trước, thì đến năm thứ hai sẽ được học nhạc. Sau khi trúng tuyển vào Trường đại học Y Dược TP.HCM, anh đã có một khoảng thời gian theo đuổi âm nhạc.

Hành trình đối mặt với những lần bị loại

Con đường âm nhạc của Phan Hoàng Hải khởi đầu bằng những trải nghiệm không mấy suôn sẻ. Ngay từ năm nhất đại học, anh tham gia Tiếng hát học đường và bị loại ngay từ vòng đầu. Cú sốc này khiến anh nhận ra bản thân cần phải học tập bài bản hơn. Tiếp theo đó, anh ba lần dự thi Vietnam Idol nhưng đều không thể tiến sâu vào các vòng trong.

Với chương trình Giọng hát Việt, anh thử sức trong hai mùa. Mùa đầu tiên, anh tiếp tục dừng bước từ vòng ngoài. Đến năm 2015, anh đã vượt qua được vòng tuyển chọn. Tuy nhiên, đúng thời điểm này, anh đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa việc tiếp tục thi hát hay đi du học. Cuối cùng, Hải quyết định chọn con đường học tập. Anh cho rằng khi đã chọn thì phải cống hiến hết mình và không hối hận với những gì đã bỏ lại vì tại thời điểm đó, âm nhạc không còn phù hợp với mình.

Sự giao thoa giữa y khoa và nghệ thuật

Song song với đam mê ca hát, con đường y khoa đã mở ra cho Phan Hoàng Hải nhiều cơ hội. Sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại làm trợ giảng và nhận học bổng đi du học. Đến năm 2019, anh chính thức trở thành giảng viên. Trong suốt thời gian công tác, anh vẫn không bỏ hẳn âm nhạc mà duy trì việc thu âm và tham gia các hoạt động văn nghệ trong ngành y.

Đáng chú ý là sự góp mặt của anh trong chương trình Blouse Trắng, nơi các bác sĩ cùng đam mê ca hát biểu diễn để gây quỹ hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với anh, nếu chuyên môn y khoa giúp chăm sóc sức khỏe thể chất thì ca hát chính là cách mang lại niềm vui tinh thần cho mọi người.

Dự án âm nhạc mới và định hướng tương lai

Sau biến cố gia đình vào năm ngoái, Phan Hoàng Hải có dịp nhìn lại những mong muốn thực sự của mình. Anh bắt đầu nghiêm túc quay lại với âm nhạc thay vì chỉ xem đây là sở thích lúc rảnh rỗi. Dự án đầu tiên mang tên Tiểu tinh cầu, bao gồm năm ca khúc do nhạc sĩ Trần Tuấn Khai chấp bút. Trong dự án này, Phan Hoàng Hải đóng góp chất liệu và ý tưởng cho một vài bài, còn phần lời và quá trình hoàn thiện do nhạc sĩ đảm nhận.

Anh không đặt mục tiêu tạo ra những ca khúc viral ngay lập tức mà mong muốn âm nhạc của mình chạm đến nhiều người hơn, giúp họ cảm thấy yêu đời và tích cực hơn. Đối tượng khán giả anh hướng đến là những người từ 25 đến 35 tuổi, những người từng trải qua va đập trong cuộc sống và cần một khoảng lặng để trò chuyện với chính mình. Ngoài ra, anh hy vọng những người trẻ có chiều sâu cảm xúc cũng tìm thấy sự đồng cảm trong các bài hát của anh.

Hiện tại, Phan Hoàng Hải chưa dám khẳng định âm nhạc sẽ trở thành con đường chuyên nghiệp lâu dài. Tuy nhiên, anh đang cân nhắc khả năng tạm gác công việc giảng dạy nếu dự án âm nhạc lần này được đón nhận rộng rãi. Nghe xong mà thấy nể thật sự, đúng là định nghĩa của cụm từ "đa tài", vừa chữa bệnh vừa chữa lòng bằng âm nhạc luôn!