Giải trí

Sơn Tùng M-TP vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra những tín hiệu khó đoán để mở màn cho chiến dịch quảng bá dự án âm nhạc mới. Tâm điểm của sự chú ý lần này là hình ảnh một chiếc xích lô đỏ mang phong cách hoài cổ, xuất hiện đồng loạt trên các nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ cũng như ngoài đời thực.

Cụ thể vào tối 22/11, Sơn Tùng M-TP đã thay đổi ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội của mình, sử dụng hình ảnh chiếc xích lô đỏ nổi bật trên phông nền tối. Vì không kèm theo lời giải thích nào, động thái này lập tức khiến người hâm mộ tò mò và đặt dấu hỏi về thông điệp mà nam ca sĩ muốn gửi gắm.

Không dừng lại ở không gian ảo, một mô hình xích lô cỡ lớn với thiết kế tương tự cũng xuất hiện trước Bưu điện Trung tâm TP.HCM. Chiếc xe được đặt trên bục trưng bày với phần mái đỏ đặc trưng. Điều đáng nói là trên thân xe có ghi tên những bản hit gắn liền với sự nghiệp của Sơn Tùng như Hãy Trao Cho Anh và Chạy Ngay Đi. Đây được xem là một phần trong chiến dịch quảng bá cho sản phẩm sắp tới của nam ca sĩ.

Hải Tú nhập cuộc với loạt động thái gây chú ý

Giữa lúc dân tình đang tò mò về chiếc xích lô, Hải Tú cũng có những hành động gây chú ý khi sử dụng hình ảnh này làm ảnh đại diện trên Instagram. Không chỉ vậy, cô còn đăng lại hình ảnh chiếc xích lô trên story kèm theo trạng thái háo hức.

Nếu nhìn dưới góc độ công việc, việc Hải Tú chia sẻ nội dung tương tự Sơn Tùng là điều dễ hiểu. Hiện cô đang hoạt động tại M-TP Entertainment với vai trò Project & Artist Manager (quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình triển khai sản phẩm). Vì vậy, việc cô đồng hành và cập nhật các hoạt động quảng bá của công ty là một phần trách nhiệm công việc.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng không chỉ quan tâm đến chuyện công việc. Cả hai vốn là những cái tên thường xuyên bị đặt cạnh nhau bởi những nghi vấn tình cảm kéo dài nhiều năm. Dù chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ ngoài công việc, nhưng cứ mỗi khi có động thái trùng hợp, cư dân mạng lại nhanh chóng soi ra những điểm đáng chú ý.

Những lần đồng hành đặc biệt của Hải Tú

Thời gian gần đây, Hải Tú bắt đầu hoạt động thường xuyên hơn trên mạng xã hội thông qua tài khoản Instagram mang tên Emma Le. Đây là nơi cô chia sẻ những khoảnh khắc làm việc cùng ekip, hình ảnh hậu trường và những nội dung liên quan đến sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng, đồng thời gắn thẻ tài khoản công ty để thể hiện sự ủng hộ dành cho các dự án mới.

Trước đó, vào dịp sinh nhật Sơn Tùng hồi tháng 7/2026, Hải Tú đã dùng tài khoản Emma Le để gửi lời chúc: "Happy birthday to our most beloved artist" (Chúc mừng sinh nhật người nghệ sĩ yêu quý nhất của chúng tôi). Khi nam ca sĩ trở lại với dự án Come My Way, cô cũng tiếp tục chia sẻ những hình ảnh hậu trường, cho thấy sự đồng hành xuyên suốt quá trình thực hiện sản phẩm.

Một dấu ấn đậm nét khác là tại buổi tiệc kỷ niệm 14 năm hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng. Tại đây, dàn nhân sự M-TP Entertainment đã cùng nhau cosplay, tái hiện lại những tạo hình từng gắn liền với nam ca sĩ. Trong đó, màn hóa thân của Hải Tú trở thành tâm điểm khi cô lựa chọn tạo hình của Sơn Tùng trong MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau.

Để hóa thân hoàn toàn, Hải Tú đã diện bộ vest nhung, đội tóc giả và dán thêm râu, đồng thời bắt chước thần thái lạnh lùng cùng những dáng pose cá tính của nam ca sĩ. Loạt hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, thậm chí nhiều người còn nhận xét rằng Hải Tú có những đường nét và biểu cảm khá giống với Sơn Tùng trong tạo hình này.