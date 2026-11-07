Vì sao Tăng Thanh Hà được chọn đóng vai Hoàng hậu Nam Phương dù gây tranh cãi?

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Ngày 5/11, ê-kíp phim Hoàng hậu cuối cùng đã tung video hậu trường, phơi bày toàn bộ quá trình 'vượt khó' khi tuyển diễn viên. Trong đó, vai Hoàng hậu Nam Phương chính là nhân vật khiến đoàn phim mất nhiều thời gian và công sức nhất để tìm được người vừa vặn.

Cuộc săn tìm 'khó nhằn' cho vai nữ chính

Đạo diễn Bảo Nhân cho biết đoàn phim đã nhận hàng trăm hồ sơ từ đợt tuyển công khai. Không dừng lại ở đó, ê-kíp còn chủ động mời riêng nhiều diễn viên, người đẹp và hoa hậu đến thử vai. Thế nhưng, dù số lượng ứng viên cực kỳ đông, đạo diễn vẫn cảm thấy 'đau đầu' vì chưa ai thể hiện được nhân vật đúng như hình dung ban đầu.

Cái khó nằm ở chỗ bộ phim khai thác giai đoạn cuộc đời khi Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại đã có ba người con. Đây là thời điểm nhân vật phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của một hoàng hậu, đồng thời phải đối mặt với những rạn nứt trong hôn nhân. Chính vì thế, đạo diễn Bảo Nhân nhấn mạnh rằng ê-kíp đặc biệt chú trọng vào thần thái và khả năng diễn tả nội tâm của một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến cố, thăng trầm. Mức độ giống với nguyên mẫu lịch sử cũng là yếu tố then chốt được cân nhắc. Đạo diễn thừa nhận rằng càng tìm kiếm, họ càng nhận ra vai diễn này khó hơn dự tính ban đầu rất nhiều.

Cú 'quay xe' bất ngờ với Tăng Thanh Hà

Khi việc tìm kiếm đi vào ngõ cụt, hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito bất ngờ nhận được gợi ý mời Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề nhận lời ngay mà tỏ ra khá thận trọng. Dù cảm thấy hứng thú với nhân vật, Tăng Thanh Hà vẫn yêu cầu được đọc kịch bản, thử tạo hình và diễn thử để kiểm tra độ phù hợp, đồng thời trao đổi kỹ lưỡng với đoàn phim về cách thể hiện nhân vật này.

Để kiểm chứng, Ma Ran Đô - người đã được chọn vào vai vua Bảo Đại - được mời diễn thử cùng Tăng Thanh Hà. Ma Ran Đô chia sẻ anh từng rất bất ngờ khi có cơ hội đóng chung với đàn chị. Dù khoảng cách tuổi tác giữa hai người là 11 tuổi, nhưng cả hai đã nhanh chóng nhập vai và cho thấy sự ăn ý ngay trong buổi diễn thử. Chính sự kết hợp này đã thuyết phục hai đạo diễn chốt Tăng Thanh Hà vào vai Hoàng hậu Nam Phương vào tháng 11/2025, kết thúc hành trình tìm kiếm kéo dài gần một năm.

Phản ứng trái chiều và quyết định của diễn viên

Sau khi dàn diễn viên được công bố, lựa chọn này nhận ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Tăng Thanh Hà có phong thái phù hợp với nhân vật, nhưng bên còn lại thì băn khoăn về độ tương đồng giữa cô với Hoàng hậu Nam Phương ngoài đời, cũng như khoảng cách tuổi tác với bạn diễn nam.

Trước những luồng dư luận này, Tăng Thanh Hà cho biết cô đã lường trước mọi phản ứng và cân nhắc rất kỹ trước khi gật đầu. Cuối cùng, lý do khiến cô quyết định tham gia là vì sợ sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu bỏ lỡ cơ hội này.

Hoàng hậu cuối cùng là một bộ phim tâm lý hư cấu, lấy cảm hứng từ những giai thoại về gia đình hoàng gia cuối cùng của Việt Nam. Phim tập trung xoáy sâu vào đời sống tình cảm và những lựa chọn của các nhân vật trước những biến động của gia đình và thời cuộc. Tác phẩm dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 5/3/2027.