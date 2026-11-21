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Đăng Khôi vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào, đặc biệt là bản hit teen pop 'Cô Bé Mùa Đông' song ca cùng ca sĩ Thủy Tiên. Nhưng giờ đây, điều khiến mọi người choáng ngợp hơn cả chính là khối tài sản khủng của nam ca sĩ, tiêu biểu là căn biệt thự 4 tầng với vị trí 2 mặt tiền đắc địa, trị giá ước tính khoảng 2 triệu USD, tương đương hơn 50 tỷ đồng.

Để biến căn nhà thành một không gian sống đẳng cấp, vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh đã đầu tư cực mạnh vào nội thất theo phong cách tân cổ điển. Chỉ riêng chi phí hoàn thiện nội thất đã ngốn không dưới 10 tỷ đồng với hàng loạt món đồ nhập khẩu đắt đỏ. Có thể nói, đây là một cuộc chơi về gu và độ chịu chi để kiến tạo nên một tổ ấm đúng nghĩa sau hơn một thập kỷ gắn bó từ năm 2013.

Điểm nhấn đầu tiên khi nhìn vào cơ ngơi này chính là khuôn viên sân vườn rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn sắc xanh. Chính Đăng Khôi còn tự tay chăm chút cho các loại cây cảnh như phát tài núi, đại tướng quân để giữ cho không gian luôn xanh tốt. Hệ thống lối đi được bố trí đẹp mắt kết hợp cùng những thảm cỏ mượt mà tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên .

Để tiến vào nhà, khách sẽ đi qua những bậc thang đá dẫn đến một chiếc cổng lớn màu xanh lá rất nổi bật. Ngay từ lối vào, sự bề thế và chỉn chu của ngôi nhà đã được thể hiện rõ nét. Khi bước qua cánh cổng, không gian bên trong tiếp tục gây ấn tượng bởi sự rộng rãi, nơi mọi khu vực đều được bài trí tinh tế, mang lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp.

Cách bố trí bên trong biệt thự cực kỳ thông minh khi phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế liền mạch với nhau. Việc tận dụng diện tích rộng giúp không gian sinh hoạt chung trở nên thoáng đãng hơn. Sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và tân cổ điển tạo nên sự hài hòa giữa vẻ sang trọng và sự ấm cúng. Đặc biệt, hệ thống cửa kính lớn được lắp đặt từ phòng khách đến bếp giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, làm cho tổng thể căn nhà sáng sủa và mở rộng hơn.

Góc tiếp khách nổi bật với bộ sofa kích thước lớn. Đây không chỉ là điểm nhấn cho căn phòng mà còn là nơi Đăng Khôi thường xuyên đón tiếp bạn bè cũng như các đồng nghiệp trong showbiz. Từng món đồ nội thất, cách phối màu và sắp xếp đều được tính toán kỹ lưỡng để tôn lên vẻ tinh tế.

Nếu như phần lớn ngôi nhà được thiết kế theo ý tưởng của Đăng Khôi, thì căn bếp lại là 'vương quốc' riêng của bà xã Thủy Anh. Khu vực này mang đậm dấu ấn sáng tạo và gu thẩm mỹ của cô với gam màu xanh dịu mắt, thiết kế rộng rãi. Để tối ưu công năng, một bàn đảo tiện lợi được bố trí thêm, vừa mở rộng diện tích sử dụng vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Để căn bếp thêm sinh động, vợ chồng nam ca sĩ thường xuyên đặt những bình hoa tươi xinh xắn. Đối diện khu vực nấu nướng là một chiếc bàn ăn cỡ lớn có thể chứa khoảng 10 người. Cách sắp xếp này rất hợp lý, thuận tiện cho những bữa cơm sum họp gia đình hoặc khi đón tiếp những vị khách quý ghé thăm.

Nhìn chung, căn biệt thự không chỉ là một khối tài sản giá trị mà còn là thành quả của sự tâm huyết trong việc chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất từ ngoài vườn vào đến tận bàn ăn.