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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PGS. TS. NSƯT Tân Nhàn đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của nữ nghệ sĩ trong công tác giảng dạy và đào tạo nghệ thuật.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phần thưởng này đã vinh danh những thành tích của cô trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. NSƯT Tân Nhàn đã tập trung bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu và chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc để gắn với hội nhập quốc tế. Với cô, việc đứng trên bục giảng và hoạt động nghệ thuật luôn là hai đường thẳng song hành, khi cô dành nhiều tâm huyết cho cả đào tạo, nghiên cứu lẫn truyền nghề cho các thế hệ học trò. Một cột mốc đáng nhớ khác là ngày 19/11 vừa qua cũng đánh dấu tròn một năm nữ nghệ sĩ được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật.

Màn tái hợp sau gần 25 năm tình bạn

Điểm khiến fan chú ý nhất chính là sự kết hợp giữa NSƯT Tân Nhàn và TS. Ca sĩ Thu Hà trong MV 'Em là cô giáo vùng cao'. Hai nữ nghệ sĩ vốn là bạn thân thiết gắn bó gần 25 năm. Cả hai cùng xuất thân từ những miền quê Hà Nam và Hưng Yên, sau đó gặp nhau khi cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào năm 2002.

Trong dự án lần này, thay vì chọn cách phô diễn kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa, NSƯT Tân Nhàn và Thu Hà lại mang đến một bản song ca nhẹ nhàng và giàu cảm xúc. Sự thay đổi này giúp truyền tải trọn vẹn tâm tư và lòng tri ân mà hai nghệ sĩ muốn gửi gắm đến những người giáo viên đang âm thầm cống hiến, đặc biệt là những thầy cô đang công tác tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hành trình gieo chữ đầy nhọc nhằn

MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, kể về câu chuyện của những cô giáo trẻ dám rời bỏ phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em ở những bản làng xa xôi. Hai nữ nghệ sĩ đã trực tiếp hóa thân thành những giáo viên vùng cao, đối diện với thực tế sinh hoạt thiếu thốn cùng đường sá hiểm trở trong hành trình vận động học sinh đến lớp.

Những thước phim khắc họa hình ảnh núi rừng, ruộng bậc thang cùng cuộc sống thực tế của trẻ em vùng cao đã làm bật lên những vất vả phía sau công việc gieo chữ. NSƯT Tân Nhàn chia sẻ rằng chính quá trình thực hiện MV đã giúp cô và Thu Hà thấu hiểu hơn về nỗi vất vả của các giáo viên nơi đây. Theo cô, đằng sau mỗi lớp học không đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức mà còn là sự kiên trì, lòng yêu thương và trách nhiệm đối với tương lai của học trò.

Vì bản thân là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, NSƯT Tân Nhàn và Thu Hà càng trân trọng hơn sự tận tụy và nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ ở những vùng đất gian khó. Một sản phẩm âm nhạc nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng về cảm xúc, đúng chất tri ân cho ngày 20/11 luôn.

Nghe nhạc mà thấy thương các cô giáo vùng cao ghê, còn bạn thấy sao về màn kết hợp này?