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Nhân vật Tươi bán bánh rán ở chợ Dôi trong phim Căn Nhà Không Mái Che nhanh chóng trở thành điểm nhấn nhờ lối nói chuyện tưng tửng và biểu cảm khó đỡ. Ở tuổi 26, Tươi được xây dựng là một cô gái chưa chồng, ưa màu mè, hơi man mát và yêu đơn phương anh Toản do Duy Hưng thủ vai một cách điên cuồng.

Trang Moon là gương mặt đảm nhận vai diễn này. Cô từng tham gia nhiều dự án như Thương Ngày Nắng Về, Sống Chung Với Mẹ Chồng hay Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, nhưng những vai diễn gần nhất đã từ 5 đến 10 năm trước. Bộ phim gần nhất cô tham gia là Thương Ngày Nắng Về năm 2021, sau đó cô sinh con và nghỉ một thời gian dài trước khi quay trở lại với nghề.

Nỗi sợ bị công kích khi quay lại màn ảnh

Khi mới nhận vai, Trang Moon thừa nhận bản thân cảm thấy 'rén'. Cô ngại vì phải diễn chung với những diễn viên nổi tiếng như Duy Hưng và Huyền Lizzie trong khi mình đã 5 năm không không đi đóng phim 5 năm. Sự lo lắng này đến từ việc cô thường xuyên lướt mạng và đọc những bình luận tiêu cực như "diễn chán thế" hay mong muốn người khác đóng thay vai đó.

Áp lực càng tăng lên trong những ngày đầu quay phim tại Sóc Sơn. Phim có hai đạo diễn là Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương. Trong một cảnh quay mưu hèn kế bẩn để mời anh Toản đến nhà ăn cơm, cô phải tung hứng với Duy Hưng dù chưa từng làm việc chung. Cảnh quay này kéo dài đến 5 đúp khiến Duy Hưng thậm chí bảo nhóm sản xuất không cần báo cơm trưa vì đã ăn no nhờ những tô cơm trong cảnh quay.

Trang Moon từng đắn đo về khả năng của mình và được chồng động viên. Mãi đến buổi quay thứ ba, đạo diễn Phạm Gia Phương mới bắt đầu tin tưởng, và đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng khẳng định rằng ông biết cô sẽ làm được vai này ngay từ khi đọc kịch bản.

Bí kíp tạo nên 'vibe' chị Tươi bán bánh rán

Để xây dựng nhân vật Tươi, Trang Moon đã đầu tư kỹ lưỡng vào tạo hình và giọng nói để đảm bảo sự chân chất nhất. Về trang phục, cô chọn phong cách 'không để một màu nào bị bỏ lại' bằng cách lục tìm quần áo tại các chợ đồ si, tham khảo style từ các nội dung trên TikTok như của Cô Đồng Nát hay vũ trụ Hồng Thơ.

Một chi tiết gây tò mò là đôi tất xỏ ngón mà nhân vật diện giữa mùa hè. Trang Moon giải thích đây là thói quen thực tế của những người bán hàng ở chợ quê như mẹ cô: đi tất để tránh lạnh chân khi đi chợ sớm, tránh đen hoặc rát chân khi nắng, đồng thời che đi phần móng chân bị vàng hoặc sần sùi để tránh nứt nẻ.

Trang Moon dùng chất giọng Thanh Hóa quê mình, lấy cảm hứng từ vai Tạ trong phim Mưa Đỏ và xin phép đạo diễn thoại thử. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra tình huống dở khóc dở cười khi chính bạn diễn Duy Hưng không hiểu cô nói gì. Nguyên nhân là do cô nói nhanh và dùng nhiều từ địa phương cũ như "em nhức trốc lắm á" (đau đầu lắm) hay "em ngá - ngá vô tim anh" (ngã vào tim anh). Điều này khiến nữ diễn viên từng lo lắng khán giả sẽ không thể nghe hiểu được lời thoại của mình.