Giải trí

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay chứng kiến sự góp mặt của không ít gương mặt nổi tiếng trong vai trò giảng viên hoặc học trò. Không chỉ là dịp tri ân, đây còn là lúc các nghệ sĩ khoe vẻ đẹp thanh lịch và chia sẻ về hành trình gắn bó với sự nghiệp trồng người.

MC Thảo Vân gây chú ý với vẻ ngoài nền nã trong chiếc váy xám kết hợp cùng đai đỏ thắt eo. Cô chụp ảnh tại khu vực trang trí chào mừng ngày 20/11 của Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi cô đã gắn bó nhiều năm qua với vai trò Chủ tịch Công đoàn, song song với các hoạt động dẫn chương trình và nghệ thuật.

Những đóa hoa trên bục giảng

Midu cũng có một ngày lễ đặc biệt khi được thiếu gia Minh Đạt tặng hoa bất ngờ. Trong dịp kỷ niệm 10 năm đón ngày 20/11 tại ngôi trường đang công tác, nữ diễn viên diện áo dài xanh pastel, rạng rỡ bên bó hoa tươi. Midu không quên gửi lời chúc đến đồng nghiệp và hy vọng những “chồi non” được vun đắp hôm nay sẽ trưởng thành, xanh tươi cho nhiều thế hệ mai sau.

Lê Âu Ngân Anh chọn cho mình bộ trang phục màu đỏ cam nổi bật cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Nàng hậu chia sẻ cô đã dành 7 năm tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục, từ một công việc tình cờ trở thành lựa chọn trân trọng. Ngân Anh bày tỏ niềm tự hào khi thấy nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành và bước vào hành trình riêng sau khi tốt nghiệp.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh lại tìm thấy sự giao thoa đặc biệt khi ngày 20/11 vừa là dịp tri ân thầy cô, vừa là kỷ niệm 6 năm cô đăng quang. Gắn bó với công việc giảng dạy, Phương Anh bày tỏ lòng biết ơn trước sự dìu dắt của những người đi trước dành cho giáo viên trẻ, đồng thời mong muốn tiếp tục học hỏi để đứng lớp vững vàng và tận tâm hơn.

Từ nghệ sĩ đến những người truyền lửa

Nghệ sĩ Hữu Tiến bày tỏ sự xúc động trước những tin nhắn chúc mừng từ học trò. Với anh, hành trình làm thầy bắt nguồn từ chính sự dạy dỗ của những người thầy thuở mới vào nghề, nên anh luôn trân trọng việc truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Anh cho rằng sự tri ân không chỉ gói gọn trong một ngày mà là tình cảm được vun đắp xuyên suốt quá trình làm nghề.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, người tham gia giảng dạy và quản lý tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã truyền dạy kiến thức và tình yêu âm nhạc cho mình. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh sự trưởng thành của người làm nghề luôn có dấu ấn từ sự hy sinh thầm lặng của thầy cô và khẳng định: “Xin biết ơn vô cùng tới những người thầy đã làm nên một Tân Nhàn của ngày hôm nay”.

NSƯT Lan Anh xuất hiện trong tà áo dài trắng thêu hoa văn tím trên sân khấu chương trình “Non Sông Hòa Nhịp” do Bộ Công An tổ chức chào mừng ngày 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Nữ nghệ sĩ chia sẻ niềm vui khi được giao lưu cùng các chiến sĩ Công an trong buổi sáng tôn vinh các giá trị tinh thần và văn hóa.

Những bài học ngoài trang sách

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp xuất hiện tươi tắn trước bảng hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), nơi cô đang theo học Thạc sĩ ngành Văn hóa học. Đây là lần thứ tư cô trở lại giảng đường. Với Đinh Ngọc Diệp, bài học quý giá không chỉ nằm ở kiến thức thầy cô truyền dạy mà còn đến từ những va vấp trong cuộc đời, giúp cô trưởng thành và giữ tâm thế khiêm nhường.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai đến trường và gửi lời tri ân thầy cô. Là một phụ huynh và nhạc sĩ, anh đã viết nhiều sáng tác về chủ đề mái trường như “Người Thầy năm xưa”, “Món quà tặng Cô”, “Cô ơi” hay “Thầy tin em làm được” để thay lời cảm ơn đến những người làm nghề giáo.

Cuối cùng, cặp đôi Gia đình Truyền hình đưa ra một góc nhìn thú vị khi nhắc đến bố mẹ là những người thầy đầu tiên. Qua quá trình nuôi dạy Cue Cam, cả hai nhận ra trẻ học từ quan sát và bắt chước cách ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, họ cho rằng làm cha mẹ chính là trở thành người thầy làm gương 24/7 và kêu gọi mọi người dành lời cảm ơn cho bố mẹ trong dịp này.