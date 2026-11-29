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Nhân dịp lễ Tạ ơn ở Mỹ , nghệ sĩ Vân Sơn giới thiệu ảnh cưới từ năm 1990. Nhìn lại hành trình 36 năm bên nhau, anh không giấu được sự biết ơn dành cho vợ là bà Kim Thụy, người đã cùng anh đồng cam cộng khổ suốt hơn ba thập niên và cùng nuôi dưỡng hai con khôn lớn.

Anh hóm hỉnh chia sẻ rằng, chính nhờ ngày đó vợ nói lời đồng ý mà suốt bao năm qua, anh mới được thực hiện đặc quyền nói "dạ" và "xin lỗi" mỗi ngày. Với Vân Sơn, dù thời gian trôi qua khiến tóc đã bạc, con cái đã trưởng thành, và cuộc sống không tránh khỏi những lúc vui buồn hay giận hờn, nhưng sau tất cả những sóng gió, người anh vẫn muốn gặp mỗi ngày chỉ có thể là vợ mình.

Từ tình yêu thời 'tay trắng' đến hậu phương vững chắc

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ cuối thập niên 1980 khi Vân Sơn mới sang Mỹ. Thuở mới quen, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn và khuôn mặt khả ái của Kim Thụy. Ngược lại, phía bà Kim Thụy lúc đó không mấy ấn tượng và cũng chẳng hề biết Vân Sơn từng là nghệ sĩ hài tại Việt Nam. Với tính cách mạnh mẽ và là tâm điểm thu hút nhiều chàng trai, Kim Thụy được nhiều chàng trai để ý, còn Vân Sơn là người thích chinh phục nên quyết tâm theo đuổi để rồi chính thức về chung một nhà vào năm 1990.

Trong mắt Vân Sơn, vợ không chỉ là bạn đời mà còn là điểm tựa vững chắc nhất cho sự nghiệp của anh. Bà Kim Thụy đã ở bên cạnh anh từ lúc anh còn trắng tay, phải làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Có thời gian, ban ngày anh làm nhân viên cây xăng, tối đến lại đi phụ dựng trường quay và lắp ráp phụ kiện điện tử. Chính sự ủng hộ tuyệt đối từ vợ đã tiếp thêm động lực để anh quay trở lại với nghề diễn, bắt đầu gây tiếng vang khi kết hợp cùng Bảo Liêm và sau đó phát triển trung tâm ca nhạc chuyên đào tạo, biểu diễn.

'Nhà tài trợ' số một và niềm tự hào về con cái

Sự gắn bó của vợ chồng Vân Sơn được xây dựng trên sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Minh chứng rõ nhất là vào thập niên 2010, khi anh ấp ủ ý định về Việt Nam để thành lập sân khấu V Show, bà Kim Thụy là người đầu tiên khuyến khích. Không chỉ động viên tinh thần, bà còn hỗ trợ về tài chính, khiến nam diễn viên gọi vợ mình là "nhà tài trợ" số một trong giai đoạn đó.

Trái ngọt lớn nhất sau 36 năm chung sống là hai cậu con trai giỏi giang và ngoan ngoãn. Dù các con không chọn nối nghiệp cha, Vân Sơn vẫn cực kỳ tự hào về thành tích học tập của các con. Con trai lớn hiện 34 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, còn con trai út 27 tuổi đã tự mở công ty riêng.

Hành trình nghệ thuật đa sắc màu của Vân Sơn

Vân Sơn (tên thật là Dương Thanh Sơn), hiện 65 tuổi, có một sự nghiệp kéo dài từ năm 1977 khi bắt đầu với đoàn ca múa nhạc Hương miền Nam. Sau một thời gian, anh tách đoàn để hoạt động solo với tư cách nghệ sĩ hài độc thoại. Anh từng tham gia nhóm nghệ sĩ Bảo Quốc, đảm nhận vị trí thay thế Duy Phương tại các tụ điểm ở TP HCM.

Đến thập niên 1990, sau khi định cư tại Mỹ, anh và Bảo Liêm trở thành cặp bài trùng ăn khách trong cộng đồng người Việt tại California. Không chỉ diễn hài, anh còn lồng tiếng cho các phim của Châu Tinh Trì và loạt phim TVB. Việc thành lập trung tâm giải trí và hợp tác với Hoài Linh sau đó đã tạo nên những tiểu phẩm gây sốt. Trong thập niên 2010, anh trở lại Việt Nam tham gia nhiều game show, làm giám khảo cho Người bí ẩn, Người hát tình ca. Gần đây nhất là vào tháng 4, anh góp mặt trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn.