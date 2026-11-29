Giải trí

Tối 28/11, liveshow "Bước" của Hồ Văn Cường đã diễn ra với một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất là tiết mục "Bà Năm". Trong bài hát do Vũ Quốc Việt sáng tác này, NSƯT Phi Điểu, 93 tuổi, đã nhận lời xuất hiện để diễn minh họa, đánh dấu cuộc tái ngộ giữa hai nghệ sĩ.

Sự nỗ lực vì tình cảm quý giá

Vài tháng trước, NSƯT Phi Điểu vừa trải qua bạo bệnh, sức khỏe suy giảm nhưng bà cho biết vẫn cố gắng nhận lời góp mặt khi Hồ Văn Cường tổ chức liveshow. Đáp lại tình cảm đó, Hồ Văn Cường thể hiện sự biết ơn, cho biết bà là một trong những người góp phần lớn giúp anh trưởng thành trong nghề.

Bà nhận xét liveshow có nhiều nét mới mẻ, ghi nhận sự tiến bộ của ca sĩ và nhắn nhủ anh giữ vững phong độ.

Ký ức từ Vietnam Idol Kids

Năm 2016, NSƯT Phi Điểu cũng từng hỗ trợ Hồ Văn Cường thể hiện ca khúc "Bà Năm" tại chung kết Vietnam Idol Kids. Tiết mục nhận được sự yêu mến từ khán giả, giúp giọng ca gen Z giành ngôi quán quân cuộc thi.

Hành trình trưởng thành trong liveshow Bước

Đêm nhạc kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, được chia làm ba chương. Chương mở đầu gợi nhắc về cột mốc khởi đầu tại Vietnam Idol Kids, trong khi chương hai tập trung vào thế mạnh dân ca và bolero. Đến chương cuối, nam ca sĩ mang đến những thử nghiệm mới mẻ với nhạc trẻ kết hợp vũ đạo.

Trong suốt chương trình, Hồ Văn Cường đã thể hiện khoảng 20 ca khúc. Đáng chú ý, phần lớn là những bài hát mới lần đầu được anh trình diễn trên sân khấu. Anh còn song ca cùng khách mời Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Ngọc. Ca sĩ cho biết chương trình không chỉ tái hiện chặng đường từ cậu bé hát dân ca đến ca sĩ trưởng thành, mà còn là dịp tri ân những người đồng hành, dìu dắt anh.

Về những nhân vật trong đêm nhạc

NSƯT Phi Điểu tên thật là Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933. Bà từng là phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài tiếng nói Việt Nam sau khi tập kết ra Bắc năm 1954, sau đó chuyển công tác về đài phát thanh TP HCM. Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997, bà để lại dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn phụ nữ tần tảo, bất hạnh trong các bộ phim như Blouse trắng, Thụy khúc, Bên đường lá đỏ. Hiện bà sống cùng con cháu tại TP HCM và là vợ của cố nhạc sĩ Phan Nhân.

Còn với Hồ Văn Cường, sau chiến thắng tại Vietnam Idol Kids 2016, anh rời Tiền Giang lên TP HCM sinh sống và phát triển sự nghiệp dưới sự hướng dẫn của cố ca sĩ Phi Nhung. Năm 2017, anh gây tiếng vang với album "Về miền Tây" qua các ca khúc như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông và Anh Ba Khía. Sau khi Phi Nhung qua đời năm 2021, anh tạm nghỉ hát một thời gian trước khi trở lại hoạt động độc lập. Sau 10 năm làm nghề, nam ca sĩ 23 tuổi này hiện đã mua được nhà riêng cho gia đình tại TP HCM và sắp tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing.